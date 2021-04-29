【創業追夢】30歲要突破出走日本發掘攝影潛能　港女生夢幻創業拍開心寫真

▲ 自言是地道港女的Helen，於兩年多前旅居日本時，因著要賺旅費，誤打誤撞替人拍寫真，激發出內在的攝影潛質，並發展成事業。

成長是一個持續而沒有終結的過程，當中會有無數次發現自我潛能的機會。自言是地道港女的Helen，於兩年多前旅居日本時，因著要賺旅費，誤打誤撞替人拍寫真，激發出內在的攝影潛質，並發展成事業。早前還在紅磡的一間 Cafe 內，開設了首個個人相展，以軟雪糕模型為主題，記錄途人們的笑臉。

只要在IG搜尋「海倫視角」便會見到許多軟雪糕模型相片，構圖簡約，光感明亮，充滿日系風格。Helen謙稱仍有許多改善空間，原職是廣告撰稿員的她，在2018年時的某一天驚覺人生快踏入30歲，但愛情和事業皆不遂意，「那刻覺得要在30歲前來點突破，於是的起心肝走去日本working holiday。」她說。

▲ 展品之一，給人忽略的雪榚模型。(被訪者提供)

雪糕模型作主題

別以為她喜歡日本就日語了得，事實相反，「只懂皮毛而已，而且只拿著一點積蓄就行，真的是膽粗粗。但又好運地給我找到一份居酒屋的侍應工作，因位於台場，屬於遊客區，所以入職要求需懂普通話和英語，每周只需上班2至3晚。」

工作算是有著落，平日便學日文，到東京周邊遊玩一下，隨心拍攝，日子過得倒是寫意。但她坦言都有感到寂寞之時，說也奇怪，每當她孤單一人走在日本街頭時，都會留意到這個軟雪糕模型，「不知何解，在我的眼裏總是覺得它好寂寞，它的存在是指示人們去吃雪糕嘗快樂，然而它卻是遭人冷落的模型。於是我自此便以這個模型作為拍攝題材。」

▲ 和軟雪糕模型自拍。(被訪者提供)

替香港人拍寫真

在她的鏡頭下，這個軟雪糕模型便以各種不同的個性面貌展現，時而孤獨佇立於街頭，時而活潑佻皮，怎料半年下來，有次和朋友聚舊說到攝影，朋友看過她在 IG 中的相片，讚主題特別，幾有 Mood，幾有 Style，何不試試在日本替人拍寫真賺下錢！

「我即說唔係啩！但朋友耐心地游說我真的可以嘗試，只要勇敢地踏出第一步，在 IG 上宣傳下，有無反應都無壓力的。」她說。

Helen 覺得朋友說得對，反正有的是時間，一試無妨。「可能是日本坊間有太多這種拍寫真途徑，怎樣揀都揀不到香港人吧。因此，我的第一個顧客便是香港人，大多是想在日本遊玩時，順便和女友或男友拍寫真留念。而揀我的原因當然是大家都是說廣東話，溝通到嘛！」她解釋。

疫情留港繼續拍攝

她憶述首次拍攝時實在有點手忙腳亂，幸而客人都相當包容，而且時間不長，以 2 小時起計，大家感覺都不錯。

開始了第一次後，查詢不斷，都是客人口耳相傳介紹，生意陸續有來，正幹得起勁之時，又將近一年的工作簽證到期，需於2019 年 7 月回港。她原先的如意算盤是利用每 3 個月的旅遊簽證往返日本，繼續這種形式運作。直至第二次再由日本回來後，即 2020 年的2月，已經遇上疫情爆發，逗留在港至今。

▲ 她以此軟雪糕模型進行本土化，不止年輕人，長者細路皆喜歡，反應不俗。(被訪者提供)

「初時都有點擔心，畢竟客人有興趣的是在日本拍攝，情景換到香港的話，不知是否還感到有趣。但我沒有想太多，為了延續軟雪糕主題，還拜託了日本的朋友買了兩個日本軟雪糕模型寄回港，實行軟雪糕本土化。」她笑謂。

首個個人相展

結果，她繼續像在日本拍攝一樣，帶著那模型在香港各處亮相，吸引了無數好奇的目光，有些人更會走上前觸摸模型，尤其是小孩子。「那種感覺好開心，因今次是在自己生長的地方做著自己喜歡做的事。」如是者在香港的工作不但沒有減少，而且還應接不睱，現在更增加了助手幫忙。

▲ 曾在紅磡的咖啡店內辦相展，其裝潢日系簡約，和她的相片風格很貼近。(被訪者提供)

另外幾個月前被藝術策展人看中，邀請在一間文青咖啡室開相展，「真的是受寵若驚，但也欣然答應。訂好以『我是一杯__ __的雪糕』做主題。空出了的兩個空位，可以任由觀者自由發揮填充，如頑皮、固執、可愛、快樂，甚麼形容詞皆可。」她解釋說。

▲ 這個微型雪糕 Pin，由表姐負責製作，因太可愛了，故常缺貨。(被訪者提供)

由於咖啡室是在紅磡，故她亦特別在過去了的相展期間，舉辦一個「野生出沒軟雪糕」攝影活動，親身帶著模型在區內遊走拍攝，希望能給街坊途人一個流動的打卡位，讓大家能嘗到「扮食雪糕」的快樂。

▲ 相展時中的介紹單張文案，設計用心。(被訪者提供)

Helen 不諱言這一切對她來說都好夢幻，「過往自己是一個不夠自信的女孩，覺得沒有人了解自己，關注自己，常感孤單寂寞。慶幸當年有勇氣走出舒適圈，去到日本。又遇到令我開竅的朋友，鼓勵我踏出拍寫真的第一步，短短3年，成長了不少。」

記者：郭秀芳