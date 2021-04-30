【旅遊達人滯遊香港】謝茜嘉拍真人騷流落荒島　領略旅遊真義：悲觀令我更加積極

▲ 旅遊達人謝茜嘉拍攝本地遊節目，認識到香港大自然的另一面。

新冠肺炎疫情超過1年，旅遊業仍未有復甦迹象--旅遊氣泡破滅，疫情反覆不定，叫一眾熱愛旅遊的港人抵不住渴。香港開電視全新節目《旅遊達人滯遊香港》，就是讓一班旅遊精，留在香港重新探索。主持之一的商台DJ謝茜嘉，在節目中到訪無人島、本地民宿及潮玩露營，更有意料之外的收穫。

作為電台旅遊節目《西加航空》主持，謝茜嘉以往都是不停地旅行。她說：

一場疫情令自己發現，原來旅行是一種藥物。以往一直做旅遊，完全不覺得異樣，一旦不能飛，才發現周身唔自在。有任何煩惱及問題，不論是事業還是感情上，只要去個旅行抖抖氣就成，出走相當重要。尤其我們工作時腦閉塞，去泰國散散心，好像就會諗得通。

▲ 謝茜嘉是旅遊節目主持，熱愛旅遊，在香港本地遊也有另一番趣味。（攝影：湯炳強）

首度車中泊訪民宿

疫情之下，所有人被迫滯留香港，謝茜嘉稱其實她對香港很多地方也不熟悉。《旅遊達人滯遊香港》節目組因應主持們不同喜好及背景，為各人度身訂造目的地。工作人員問她最想去哪裏，她第一時間竟想到無人荒島。她說經常見到歌手的唱片封套或MV取景地，都是一些西貢很美的小島，因此一直很嚮往。

她亦有一個露營車夢，夢想他朝一天能駕露營車四處闖盪，曾經試過在加拿大自駕露營車一星期小試牛刀。今次回到香港，又再嘗試露營車旅遊，卻有另一番體驗。除了到訪位於元朗的露營車營地之外，更與一對母女車中泊，尋找香港不同地方的觀星勝地，將車停泊可玩樂和看星。

謝茜嘉新婚不久，今年年初成為摩洛哥太太，因此她對伊斯蘭文化亦特別感興趣。她之前曾到訪土耳其，當地的清真寺好靚，建築、用色、連文字也特別有美感。於是他們帶了她去葵涌回教徒集中地，在香港竟然可以找到類似的文化體驗，可見工作人員很有心思。

▲ 她訪問了一對喜歡玩車中泊的母女，跟她們來個本地露營車之旅。（相片來源：香港開電視提供）

尋找荒島的故事

謝茜嘉首次在香港嘗試跳島遊，一次過走訪了4至5個小島，有些是完全沒有人住的荒島如執毛洲，也有只剩兩人居住的鴨洲，驚歎風情極為美麗，令她相當難忘。

她更透露有鴨洲前居民主動在Facebook中留言，稱已移民英國，從他們口中聽到小島往事，為這次的跳島旅程添上最特別的註腳：「節目組膽敢將我們丟在荒島上，然後真的駛走船隻，設置鏡頭拍攝我們在島上的一舉一動，像一個真人騷般流落荒島。」

她看回重播片段才發現，原來大家真的很享受獨處的時間：「可以好好思考及發現自己，相當有啟發性。這是令我意想不到的，以後去旅行的心態一定有所改變。因為今次旅程，令我更想進一步試試在無人島上過夜的滋味，來個真正自給自足的荒島旅行。」

▲ 她笑說坐上「洗頭艇」出海，首次在香港玩跳島，體驗新鮮。（相片來源：香港開電視提供）

重燃開民宿想法

另外令她印象深刻的，竟然是到訪尖沙咀民宿：「當初聽到節目帶我到尖沙咀，我嚇了一跳，我自己夠熟悉尖沙咀啦！原來是參觀區內一間民宿，由一位只有廿多歲的年輕老闆在疫市下開設，我覺得他相當勇敢。」

她其實曾經在台灣開民宿，可是卻不計成本導致經營不善，最後賣盤收場：「因此特別身同感受，跟他交流了很多，甚至燃起了我把火，再有開民宿的念頭。」

▲ 登上小島上欣賞風景之外，也是讓自己靜下來，洗滌心靈的空間。（相片來源：香港開電視提供）

謝茜嘉說：「《旅遊達人滯遊香港》這個節目，並非純粹介紹香港景點和好去處，講真香港人怎會不懂去尋找新地方？疫情下我們不能向外走、看外面的世界，所以更加要向內鑽，發掘一個地方內在的的故事，甚至走進每個人內心世界，希望這節目能為觀眾們帶來一些新啟發。」

與外籍丈夫同遊香港

疫情下港人被迫留港，惟有行山、郊遊、露營及離島遊等作樂，周末四處人山人海是常態。

謝茜嘉也與首次來港的丈夫遊覽香港，更笑稱做了很多遊客活動，例如乘坐纜車去看大佛、暢遊迪士尼樂園及吃地道港式食品等。他喜歡香港很有規劃，更是美食天堂，她說摩洛哥人飲食中會加入很多香料，在香港超市全都能買得到，即使思鄉他也能購買食材炮製家鄉菜式。

▲ 謝茜嘉到訪尖沙咀民宿，與年青老闆分享經驗及交流心得。（相片來源：香港開電視提供）

她又說丈夫也愛四處探索，並將相片放上Facebook與外地朋友分享，如香港旅遊大使一樣。

他們不時行山，經常見到很多人為拍片及打卡而做出高危的動作。就算是平日，也不難遇上一些穿着入時、朝氣十足的年輕人，自顧拿着相機拍攝，她站在旁邊見到也戥他們危險。如果是為了拍攝而去郊遊，未必能享受整個過程，就好像有點本末倒置。

▲ 謝茜嘉與丈夫同遊香港，早前更前往迪士尼，相當甜蜜。（相片來源：謝茜嘉Facebook）

愛與旅人交流

談及疫情過後，如果全球正式開關，她最想去哪裏旅行？她說旅遊生涯中，向來也比較即興隨心，沒有甚麼計劃，所以去哪個地方都沒所謂。

以往她自有一套旅遊方程式，例如去一個星期，會花幾天去住旅舍，又會住很豪華的酒店及度假村。在旅程之中，她認為人與人之間的交流互動更加重要，特別喜歡跟不同旅人傾偈，聽聽其他人的故事，所以會專誠設計這樣的交流機會。

她補充：「我自己想法悲觀，認為起碼要到2022年才能出埠，我貪心一點，沒飛多久就去足多久，來個終極報復式旅行。悲觀想法反而令我更加積極，想做就要去做，這種末世心態，也算是疫情中的寶貴的一課。」

《旅遊達人滯遊香港》

播映時間及日期：4月26日起，逢星期一至五晚上10:30

記者：張頌婷