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【面堅尼2.0】 淘寶$166全臉護頸防曬面罩　造型奇特似長鼻猴

休閒消費 11:38 2021/04/29

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有網民分享面堅尼2.0的防曬面罩。

近日天氣炎熱，大家外出時佩戴口罩難免會感到焗促不適。有網民在Facebook群組「淘寶開心Share」分享淘寶一款遮蓋全臉兼護頸的防曬面罩，又認為夏天佩戴感覺會不錯，帖文一出即引來大班網民留言討論。

該名網民在淘寶網發現防曬面罩設計能遮蓋全臉到頸部位置，表示夏天使用既可防曬又可不用戴口罩，大感不錯，只是價錢略貴。

夏天可以防曬又唔洗帶口罩，好像不錯咁，不過好似有啲貴囉。

    點擊圖片放大
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在產品截圖中可見，模特兒戴上防曬面罩後僅露出雙眼，覆蓋面部近9成面積，更附上文字描述用後感。

輕薄透氣，自由隨心。外層防曬，內層凉感。

TOPick到淘寶網了解，發現防曬面罩有長短兩款且多色選擇，售價為139元（約166港元），使用優惠卷更只需109（約131港元）。賣家指全臉透氣，UPF50+有效遮蔽99%以上紫外線。不少買家表示用後感「360度無死角」、「很涼快很舒服」。

帖文在群組帖出後，網民意見不一，有網民認為造型古怪，不值百元購入「超肉酸，核突過塊面有黑班」、「笠個垃圾袋剪兩個窿都做到啦」。更有網民表示面罩無任何功效「夏天可能會加速中暑」、「開車戴真系唔安全」及「如果防疫的就自求多福了」。

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責任編輯：張懿慧

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