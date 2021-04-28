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藍田麗港城迦南幼稚園暨幼兒園爆上呼吸道感染須停課　23名2至6歲學童染病

社會 18:25 2021/04/28

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迦南幼稚園麗港城分校。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（28日）正調查藍田麗港城第二期地下迦南幼稚園暨幼兒園爆發的上呼吸道感染個案，涉及23名學童。

衞生防護中心指出，有關個案涉及學童共8男15女，年齡介乎2至6歲。他們自4月17日起先後出現咳嗽、流鼻水和發燒等病徵。其中21人已經求醫，無需入院。所有病人現時情況穩定。 

中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，學校已於4月21日被納入強制檢測公告，以排除感染新型冠狀病毒的可能性。中心已要求該校停課以進行清潔及執行強制檢測公告。

中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生，尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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