【分產上訴】南豐分產糾紛陳慧慧申上訴　上訴庭押後判決

▲ 陳慧慧與母親就分產協議判決向上訴庭提出上訴。經濟日報資料圖片

南豐集團創辦人陳廷驊生前訂立分產協議書，掀起前妻楊福和與幼女陳慧慧分產糾紛。高院法官於2016年裁定撤銷分產協議，兩名女兒須將所獲財產三分一給予母親，楊可要求陳慧慧賠償83億至87億元或交代帳目。陳慧慧一方今(28日)向上訴庭提出上訴，上訴庭押後判決。

上訴人陳慧慧，答辯人為代表死者楊福和遺產的梁秉釗。上訴聆訊原訂排期4天進行，前天(27日)開庭後不久押後至今午再訊。由於雙方早前已向上訴庭呈交書面陳詞，今只向上訴庭簡單回應提問，聆訊不消半小時完結。

案件源於陳廷驊於2012年去世，2004年陳廷驊訂立分產協議，訂明兩名女兒陳慧芳及陳慧慧各獲分45億元財產，每人須從獲分財產中向母親楊福和支付至少15億元，惟楊指陳慧慧未有完全披露資產，以及隱瞞資產已升值至近80億元，因此掀起與幼女之訴訟。

上訴一方指，陳慧慧根據協議向母親交出15億，母親收取後分配給兩名女兒、外孫及慈善基金，自己則收取了3億元，上訴一方認為母親只想保留3億元給自己而已。

答辯人一方則指，法官判決方案中，包括楊可選擇未扣除已獲財產等，可向幼女陳慧慧要求賠償83億至87億港元，或要求陳慧慧交代自04年獲得財產之帳目。答辯人則向上訴庭要求增加一個選項，即按協議交出物業。

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記者：林育慧