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立法會通過入境修訂條例　李家超：不影響出入境自由

政治 19:29 2021/04/28

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李家超強調，今次修例不會影響香港居民的出入境自由。（陳永康攝）

立法會今日以39票贊成、2票反對，三讀通過《2020年入境（修訂）條例草案》，包括賦權政府，要求航空公司抵港前通報乘客資料。保安局局長李家超強調，不會影響香港居民出入境自由。

李家超又指，政府日後會提交附屬法例，訂明入境處處長新權力，只適用於入境航班，又批評有人刻意扭曲條文及散播謠言，強調當局已多次發聲明譴責及澄清，香港市民的出入境自由受《基本法》保障，而且今次修例符合《基本法》及《香港人權法案》。

投下反對票的熱血公民鄭松泰指，立法會未有就修例召開公聽會，而且審議時間短，導致市民對修訂理解，與政府強調重點是差天共地。他又憂慮，將設立的「預報旅客資料系統」，會演變成「入境黑名單」，惟他呼籲以常理思考，直言政府欲限制市民出入境，是毋須修例已能做到。

經民聯梁美芬則認為，旅客通報機制安全，反指有人不斷「唱衰」修例，幸好通過港區國安法，否則會成為前年修訂《逃犯條例》的翻版，建議政府高調反擊假消息、假新聞。

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記者：陳宛彤

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