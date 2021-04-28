東華三院夥金鐘扶輪社獲禁毒基金撥逾300萬元　續辦戒毒後服務2年冀助134名青年重回社會

▲ 士多（化名、左）年青時吸冰毒6年，2013年成功戒毒後發覺自己毫無目標，幸參加師友計劃後學成了演奏豎琴技巧，養成興趣，重投社會。（曾耀輝攝）

毒品影響身心，青少年吸毒成癮，更往往因而荒廢學業，不會對將來生活有想像和準備，難以投入社會。士多（化名）年青時吸冰毒6年，2013年成功戒毒後發覺自己毫無目標，幸參加師友計劃後學成了演奏豎琴技巧，養成興趣，重投社會。

士多在十多年前受到當時男友影響吸食冰毒，最嚴重更致思覺失調，走在大街上會有幻聽。她曾兩次進入戒毒院舍，由首次碰毒品起，花了6年才戒除毒癮。不過，吸毒的日子使她蹉跎了歲月，對於學業、事業的前途都無概念。

時值2013年，社工在迷途中為士多介紹了「無毒青年友出路計劃」，由機構安排一名義工師友，陪伴士多重回社會。士多記得，計劃將她由一個吸毒圈子帶到新的朋友圈，認識到一班師友一同改變，這位義工更成了她的傾訴對象，「有人聽我講已經好好。」她也經計劃接觸了豎琴，在琴行邊工作下學懂演奏，養成興趣。

從事IT業的周漢旋從2010年已擔任計劃師友，他說最深刻的是過程有起有落，試過與青年失去聯絡，也見過人重回舊路再吸毒，會有失敗感；但他也試過成功拜訪對方家人，等待青年回家，傾談下帶他回到社會，感到十分欣慰。

▲ 金鐘扶輪社前社長羅裕群（右）指，計劃現時幫到約1%已戒毒青年，期望可得到更多社會支持，擴展計劃。（曾耀輝攝）

東華三院及金鐘扶輪社自2010起舉辦計劃，至今已幫助逾200名戒毒青年重回社會，計劃今年2月繼續獲政府的禁毒基金撥款逾300萬元，未來2年再幫助130多名青年。金鐘扶輪社前社長羅裕群指，計劃現時幫到約1%已戒毒青年，期望可得到更多社會支持，擴展計劃。

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記者：徐紹軒