陳智思提特首三大理想條件　獲中央港人信任外也需具政府工作經驗

特首換屆選舉將於明年3月舉行，行政會議成員湯家驊昨日已率先開腔，支持特首林鄭月娥連任。行政會議召集人陳智思出席英文電視節目《清心直說》訪問，被問到特首的理想條件時，就提出三大方向，認為除要得到中央及港人信任外，特首有在政府工作的經驗也很重要。

陳智思認為，特首若無在政府工作的經驗，不了解政府如何運作時，會非常洩氣，「所以你很難從政府外面找某人空降，或找以前並無與政府合作經驗的人擔任特首」。

對於經常被指為特首「黑馬」，陳智思再次強調，自己並無興趣全職在政府工作，很高興擔任政府的顧問角色。他承認，在港尋找特首人選頗具挑戰，因即使本港人才鼎盛，但不少人往往難以犧牲事業加入政府，加上過去十年社會分化嚴重，更令不少有識之士卻步，故希望今次選舉制度改革後，能鼓勵有能者進入政府。

對於中央出手修改香港選舉制度，陳智思形容這是「事在必行」，否則香港會停濟不前，又指過去幾年立法會並無作為，故須撥亂反正，但不認為改善立法會，是解決社會其他問題的唯一出路，認為社會各項議題都涉及不同利益團體，例如房屋議題就涉及土地，有很多持份者在內，需要各方面聯手處理。陳智思認為，過去政府政策推行得慢，是立法會內有人「為反對而反對」，但強調新一屆立法會仍可以反對政府議案，並非要議員只做應聲蟲(Yes Man)。

對於自己曾稱今次修改選舉制度是倒退，其後又撰文推翻言論。陳智思指，回歸初期的立法會，亦有選舉委員會選出的立法會議員，「所以這不是新的事物」，認為今次的改革大抵沿用同一模型，「地方選區代表普羅大眾、功能組別代表不同界別，選舉委員會就可代表更大光譜，更廣泛的利益」。

「現時面對的問題，有少數群體利益，各家自掃門前雪，無人想就爭議性議題下決定」，所以需要如選委界別的代表，宏觀地兼顧香港整體利益，而非只顧地區或既得利益。他再次強調，選舉制度並非倒退，而是現行一套無法行之有效，社會動盪，加上香港分化，故需要尋求新的模式向前行。

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責任編輯：李淇