【食物安全】一款新西蘭進口西蘭花含有毒植物蒼耳種子　食安中心呼籲暫停出售及使用

▲ 食物安全中心呼籲市民不要購買牌子「OOB Food LP」的「Organic Broccoli Florets」（示意圖）

食物安全中心今日（28日）呼籲市民不要食用一款新西蘭進口預先包裝冷藏西蘭花，因為有關產品可能含有毒植物蒼耳的種子。業界如持有受影響產品，應停止使用或出售。

產品資料如下： 產品名稱：Organic Broccoli Florets

品牌：OOB Food LP

來源地：新西蘭

進口商：The Produce Company Hong Kong Limited

淨重：每包三百七十克

此日期前最佳：2022年9月3日及2022年9月23日

中心發言人表示，中心接獲新西蘭有關當局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述產品可能含有有毒植物蒼耳的種子，現正進行回收。根據該網絡提供的資料，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。

初步調查發現進口商The Produce Company Hong Kong Limited曾進口部分受影響產品。為審慎起見，中心已指示進口商將有關產品停售、下架及展開回收，市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2587 1187。

發言人提到，蒼耳的種子含有有毒物質，可引致肝臟及腎臟受損。發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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記者：曾卓鋒