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【強制檢測】九龍城聖三一中心幼稚園爆上呼吸道感染須強制檢測　愛暉樓第二座亦須第二次檢測

社會 21:37 2021/04/28

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屯門友愛邨愛暉樓第2座住客及訪客須接受第二次檢測。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增7宗新冠肺炎確診個案，僅一人為本地感染，屬早前確診的綠茵國際英文幼稚園女教師家人，於檢疫中心確診。港府今日(28日)晚上發出強制檢測公告，要求屯門友愛邨愛暉樓第2座住客及訪客需接受第二次檢測，而九龍城聖三一中心幼稚園及幼兒園因爆發上呼吸道感染，故亦須強制檢測。

屯門友愛邨愛暉樓早前爆疫，而愛暉樓第2座亦錄2宗確診個案，早前獲安排愛暉樓第2座8樓所有單位強堬檢疫。港府發出強制檢測公告，要求屯門友愛邨愛暉樓第2座住客及訪客須接受第二次檢測，任何於4月3日至28日期間曾到訪愛暉樓第2座超過2小時的人士，都須於本周五(30日)或之前檢測。

另外，因應九龍城馬頭涌道139號地下至2樓聖三一中心幼稚園及幼兒園爆發上呼吸道感染，而上呼吸道感染的徵狀與新冠病毒相似，故亦納入強制檢測名單；曾於4月15日至28日期間到訪該校的人士，亦須於本周五(30日)或之前檢測。受檢人士可選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，須於周日(2日)或之前交回樣本收集瓶。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

幼兒園 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 幼稚園 衞生防護中心 屯門

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