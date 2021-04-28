醫管局擴展慢性病支援服務　以人工智能篩選年輕慢性病人紓長遠醫療負擔

▲ 醫管局策略發展總監李夏茵表示(右)，近年來患上慢性疾病亦有年輕化趨勢，醫管局今年下半年將擴展針對長期病患者的電話支援服務。(洪芷晴攝)

醫管局將於下半年擴展現時的慢性疾病患者電話支援服務，為45至64歲病人提供個人化醫療服務，首階段會篩選800名有較高風險的糖尿病患者參與計劃，利用人工智能以大數據計算他們患上腎衰竭等的機會，再與病人制訂個人化方案，例如減重、戒煙等，望減緩他們病情惡化或出現併發症的風險。

為避免慢性病患者病情惡化而出現併發症，醫管局2009年已推出「護訊鈴」，以電話形式詢問患者病情及提供建議，以改善患者生活習慣。不過，現時計劃難以針對每名患者情況給予個人化建議，亦難以找出較高危會患上併發症的患者。

有見及此，醫管局今年下半年將擴展現時的慢性疾病患者電話支援服務，利用人工智能以大數據分析患者的背景資料及臨床數據，包括職業、運動習慣及血液報告，以計算患者在未來5年的死亡、腎衰竭、中風、心藏衰竭及患冠心病的風險，並與同年齡層的人士作比對，找出較高危的群組。

局方其後會「度身訂做」適合患者的個人化醫療服務，與病人透過電話聯繫跟進，共同制定個人化方案，例如減重、戒煙等，長遠希望減緩患者病情惡化或出現併發症的風險。除電話形式詢問患者給予建議外，亦會配合醫管局應用程式HA GO給予患者所需的資料，如小冊子及錄影片段以供患者參考。

醫管局策略發展總監李夏茵指，慢性病患者住院需求為一般人的6倍，以患糖尿病、高血壓或高血脂的病人為例，在4年後及8年後會患中度以上腎衰竭，分別佔8%及14%。現時醫管局約有49萬名糖尿病患者正接受治療，且患者更有年輕化趨勢；她冀計劃可助醫護人員及早介入，令市民透過改善生活習慣及病患，從而減輕長遠醫療負擔。

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記者：洪芷晴