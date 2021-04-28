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【疫苗接種】本港累計接種疫苗突破135萬劑疫苗　昨日13人打針後送院2人須留院

社會 22:39 2021/04/28

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府已為市民接種共約135萬劑新冠疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，今日（28日）踏入第62日。政府表示已為市民接種共約1,351,800劑疫苗，當中約884,200名市民已接種第一劑疫苗，包括約418,800名接種科興疫苗，約465,500名接種復必泰疫苗。約467,600名市民已接種第二劑疫苗，包括約300,000名接種科興疫苗，約167,600名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時，過去24小時內約有24,800名市民接種了疫苗和約17,600名市民在網上預約接種疫苗，其中約有4,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,200人在社區疫苗接種中心接種，約2,500人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有5,100名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3 300人在社區疫苗接種中心接種，約1 800人是在私家醫生和診所接種；約有7,100名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有7,900名。
　　 
社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%；及約4,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約13,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。
　　 
另外，截至今日零時零分，過去24小時共有13宗送院個案，其中8人已經出院，2人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。

過去24小時共有13宗送院個案。（政府新聞處）

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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