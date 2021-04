隔空回應湯家驊　林健鋒：認識的沒一個是魔鬼

▲ 林健鋒(前排右二)表示,所認識的沒有一個是魔鬼。

行政會議成員湯家驊昨日談到特首選舉時,支持特首林鄭月娥連任,指跟熟悉的魔鬼(Devil)打交道更好。不過,另一行會成員林健鋒昨笑稱,「所認識的沒有一個是魔鬼。」

湯家驊接受網媒訪問時,引用英文諺語笑稱:「跟認識的魔鬼打交道,總比跟不認識的魔鬼打交道好。」(the devil you know better than the devil you don't)

林健鋒昨日不點名回應湯家驊,自言從不稱呼他人作魔鬼,同場的立法會主席梁君彥也稱,只會形容人作「Angel(天使)」。林健鋒之後補充稱,身邊所有人都是「Angel」,包括林鄭月娥。

另外,林健鋒等人,為同屬經民聯的立法會金融服務界議員張華峰,提早慶祝69歲生日。張華峰許下生日願望,冀新立法會能夠順風順水,政策能夠順利執行,社會也能更和諧、更穩定繁榮。

張華峰更獲助理們送上「否決印花稅」蛋糕,切合反對調高股票印花稅的立場。對於就財政預算案投下棄權票,張華峰獲另一黨友、地產及建造界議員石禮謙讚「大個仔」。

