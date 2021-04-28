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隔空回應湯家驊　林健鋒：認識的沒一個是魔鬼

政治 22:48 2021/04/28

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林健鋒（前排右二）表示，所認識的沒有一個是魔鬼。

行政會議成員湯家驊昨日談到特首選舉時，支持特首林鄭月娥連任，指跟熟悉的魔鬼（Devil）打交道更好。不過，另一行會成員林健鋒昨笑稱，「所認識的沒有一個是魔鬼。」

湯家驊接受網媒訪問時，引用英文諺語笑稱：「跟認識的魔鬼打交道，總比跟不認識的魔鬼打交道好。」（the devil you know better than the devil you don't）

林健鋒昨日不點名回應湯家驊，自言從不稱呼他人作魔鬼，同場的立法會主席梁君彥也稱，只會形容人作「Angel（天使）」。林健鋒之後補充稱，身邊所有人都是「Angel」，包括林鄭月娥。

另外，林健鋒等人，為同屬經民聯的立法會金融服務界議員張華峰，提早慶祝69歲生日。張華峰許下生日願望，冀新立法會能夠順風順水，政策能夠順利執行，社會也能更和諧、更穩定繁榮。

張華峰更獲助理們送上「否決印花稅」蛋糕，切合反對調高股票印花稅的立場。對於就財政預算案投下棄權票，張華峰獲另一黨友、地產及建造界議員石禮謙讚「大個仔」。

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撰文 : 傅流螢

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