公社科課本疑照搬通識書內容引公民抗命事例　教局：教材未送審或引公眾誤會

▲ 有出版社編印以「公民與社會發展科」為名的教師用書樣書，近日已送到部分通識科師手中。（馮琪雅攝）

高中新科目「公民與社會發展科」，將於9月新學年中四級起逐步取代通識科，有出版社率先編印新科為名的樣書，照搬現有通識書部分內容，包括港大法律學院前副教授戴耀廷詮釋的法治含義，並提及公民抗命事例。

有資深通識科教師憂港區國安法實施後，上述解釋及例子或不再適用；教育局指有關「課本」未經送審、極可能引起學校或公眾誤會，會與有關出版社商榷。

只提舊選舉制 教師指內容過時

教育局早前已公布將「公民與社會發展科」教科書納入評審制度。本報取得名創教育出版、未送審的《新領域公民與社會發展「一國兩制』下的香港2021》教師用書樣書，該書列明可跟教育局公布新科課程框架，3大主題之一的「『一國兩制』下的香港」內容對照，但未包括國家安全等內容。

該書在講解特區政治體制時，只提及舊有選舉制度，即特首由1,200名選委選出、立法會設70議席等，未提港府最新公布修改選舉制度的條例草案。

新科框架提及「法治精神的意義」包括遵守法律及司法獨立等，該書則指法治意義「不在於單單要求所有人守法，更強調制衡政府權力，維護公義」，並引述戴耀廷以「以法達義」等16字概括的法治理念；並在補充資料指社會對於本港政制屬於「三權分立」抑或行政主導有「不同看法」，未有詳述官方已否定三權分立的說法。

書中又指，當法例與法治精神出現衝突，部分人會進行「公民抗命」，提及民間電台違《電訊條例》 例子。書中未提2019年反修例運動，但在提及港人個人權利受基本法保障時，印有2015年七一大遊行相片，反映港人享有遊行自由。

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局方指教材未送審 將與出版社商榷

該出版社的《新領域高中通識》教科書去年亦有參與教局自願送審，本身有採用該書的資深通識科教師陳志華指，有關法治詮釋及公民抗命內容，亦存在於已送審的通識書，但有關說法現時「唔知會唔會違反國安法」，「如果（公民抗命）演釋成危害國家嘅行為，可能會係禁書」；有關選舉制度內容亦已過時，不適合用作教材。

新科推行距今尚餘4個月，陳指教師要按框架順序教，「第一個就要教國安法，大家都好擔心」，冀當局盡快推出詳細課程指引助教師選書。

教育局回覆表示，新教科書送審細節仍有待敲定，去年經自願送審的通識教材可調整作參考材料，惟有關教材未送審，出版社將通識科教材以新科「課本」形式編印，極可能會對學校或公眾造成誤會，對此深感遺憾，會與有關出版社商榷。

局方指，未有經評審課本出售前，局方會開發學與教資源供教師使用及參考，教師同樣可使用校本教材，但必須確保所有教材均符合課程宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平，同時培養學生正面的價值觀、態度和行為。

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記者：馮琪雅