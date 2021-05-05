測試實證：A.I.Shield滅菌鍍膜功效強勁持久　冠絕同類產品

年初時，有線節目《新聞刺針》揀選了4款有推出家用裝滅菌塗層產品的品牌，包括RAXX、airDeXXXXXX、GERXXXXX、ARCXXXXX作殺菌效能測試，發現全部品牌的殺菌效能皆不達標，個別品牌甚至毫無殺菌功效，使大眾對滅菌塗層產品的功能存疑。

事實上，滅菌塗層品牌種類繁多，個別品牌測試不合格，並不代表其他品牌也無效。另一滅菌塗層品牌A.I.Shield Antimicrobial Protection神盾持續滅菌鍍膜（下稱A.I.Shield滅菌鍍膜），根據《新聞刺針》的測試方法做一次測試，以證明滅菌塗層能有效殺菌，而且功效持久強勁。

《新聞刺針》分別以玻璃、金屬、塑膠和木板4種不同物料表面上的一半面積噴上各款塗層，然後相隔一段時間後取樣檢視殺菌情況。而綜合4個品牌產品於4種不同物料上的表現，發現只有1款產品在玻璃表面殺菌較為顯著，其餘3款產品則在所有物料表面都未見明顯殺菌效用。

《新聞刺針》詳細測試可按此瀏覽：https://www.youtube.com/watch?v=CC2mduL3cnk

物理殺菌 功效顯著

A.I.Shield滅菌鍍膜委託CMA檢測中心做一次相同的殺菌測試，結果發現A.I.Shield滅菌鍍膜都能於玻璃、金屬、塑膠和木板表面上有效殺菌達99.99%：

▲ A.I.Shield滅菌鍍膜根據測試方法，證實於塑膠、金屬、木板和玻璃表上有效殺菌達99.99%。

此外，A.I.Shield滅菌鍍膜還以金屬門柄作殺菌測試，結果只花20秒已殺滅98.14%細菌，1分鐘已能殺滅99.42%，不足2分鐘便能有效殺菌。

▲ 在金屬門柄作殺菌測試的結果一樣顯著，不足2分鐘便能有效殺菌。

測試證實A.I.Shield滅菌鍍膜殺菌功效顯著，主要因為它並非以功效即時和短暫的藥理性原理殺菌和消毒，而是以物理殺菌和光催化技術的雙重殺菌技術來達致理想效能。A.I.Shield滅菌鍍膜採用源於美國40多年配方，以物理性原理在物件表面形成牢固鍍膜，達致365天無間斷日夜持續滅菌，形成全效保護。

國際認證 環保合規

A.I.Shield滅菌鍍膜以美國 Aegis 抗菌劑作基礎，相對化學消毒方式，不會出現浸漬滲漏污染問題，產品並擁有超過 40年全球安全使用紀錄，獲得多項國際認證，環保合規，最重要是使細菌不會建立抗藥性，達至強效殺菌。

現時，有很多大型機構、國際企業、政府部門和交通運輸系統等，都採用了A.I.Shield滅菌鍍膜產品作全面消滅細菌，徹底加強保護，足以證明其殺菌能力獲得認可。大眾市民可以放心，優質的滅菌塗層產品的確有效殺菌，保護大家。

▲ A.I.Shield滅菌鍍膜有多種不同專利產品系列，應用在不同的地方和物料。

如欲了解更多A.I.Shield滅菌鍍膜，請瀏覽：aishield.world

（資料由客戶提供）