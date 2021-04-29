【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因

▲ 40歲脹爆阿嬌憶初戀男友，阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因。

今年40歲的鍾欣潼（阿嬌），近日參加內地真人騷節目《怦然心動20歲》，可是昨晚（4月28日）公開節目宣傳片段中見到，阿嬌身形暴脹，臉龐圓潤連頸部都幾乎「失蹤」，令人非常擔心其身體情況。好姊妹蔡卓妍（阿Sa）昨晚出席電影《感動她77次》首映禮時，為好姊妹阿嬌的暴肥原因解畫。

阿嬌於去年宣布與台灣任醫學美容的老公賴弘國離婚後，9月份在酒店發生意外，頭部嚴重受傷需要縫上數十針。休息一段時間的阿嬌最近才復出，參演內地真人騷節目《怦然心動20歲》。

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▲ 阿嬌因為頭部受傷休息了一段時間。（微博圖片）

阿嬌身材大走樣

《怦然心動20歲》節目預告片段在昨晚推出後，讓觀眾一驚。

因為影片中的阿嬌分享當年初出道時的清純劇照，被主持人問到她的初戀，阿嬌透露對方是位日本人，後來對方要回日本，戀情亦隨之告終，她很快便投入到新的感情，還笑謂：「人漂亮沒辦法啊！」

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▲ 節目中的阿嬌暴漲了至小20磅。（影片截圖）

勸昔日自己改過

當被問到如果重返20歲，會跟自己說甚麼，阿嬌表示：「好好做人！」

主持人問她當年做了甚麼事，阿嬌直言：「發生了很多事。」

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▲ 但網民認為阿嬌健康和開心最重要。（影片截圖）

但整段影片的重點，網民都投放到久未露面的阿嬌身上。

影片中阿嬌分別有兩個造型，頭髮都是束起露出整個臉頰，當中的阿嬌臉型圓潤，雙下巴乍現，頸部和鎖骨都完全消失，目測至少重了20至30磅！

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人生轉眼20年

事後阿嬌亦有在其微博提及新節目，不過未有轉發影片，只放了她還是V臉的節目宣傳照。

阿嬌並寫道：「還記得20歲時，作為一個新人，懵懵懂懂，誤打誤撞成為了Twins的一員，一轉眼，都已經出道20年了，人生沒有幾個20年，時光不可以倒轉，『新的20歲』我學會了珍惜當下的每一刻，也會繼續出發尋找未來精彩的每一刻，你們要不要和我一起開啟屬於我們的怦然心动20歲呢？」

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▲ 阿Sa與周柏豪昨晚出席首映禮。（東星圖片）

網民熱議阿嬌

網民對於阿嬌暴肥議論紛紛，許多人都問阿嬌怎樣突然腫起來，又說差點認不出她。

但亦有不少網民覺得阿嬌在節目中表現開朗、快樂，覺得肥瘦並不重要，最緊要過得開心健康就好，還有網民指阿嬌即使肥了，臉還是很好看。

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阿Sa保護好姊妹

阿嬌的好姊妹阿Sa昨晚與周柏豪出席主演電影《感動她77次》首映禮，被問及阿嬌突然漲爆一事，阿Sa指好友身體很健康，只是最近荷爾蒙失調，其他不便說得太多，怕給了她壓力。

家中兩隻愛犬剛過身的阿Sa則指自己瘦了許多，連褲頭都鬆了，但一提起愛犬，她直言與愛犬相處了一段很長的日子，需要時間平伏，希望避談此話題，擔心自己會忍不住落淚。

同場加映：湯怡專訪