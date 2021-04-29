【一文看清】首階段「疫苗氣泡」防疫措施今啟動　食肆分4類營業指定處所顧客須打針

▲ 政府今日（29日）起放寬以「疫苗氣泡」為基礎的社交距離措施。

本地新冠肺炎疫情似有緩和，政府今日（29日）起放寬以「疫苗氣泡」為基礎的社交距離措施，按照員工和食客接種疫苗進度，進一步放寬食肆及6類目前仍須關閉的營業限制，第一階段為期14天，直至5月12日。

食肆分為「ABCD」4種營運模式

政府會為食肆提供4種運作模式的選項，簡稱A、B、C、D 4種模式。其中A類及B類運作模式為現時已有的運作模式，而C類及D類為新增模式。

A類食肆

沒有採取指定防感染措施，只能於下午6時前提供堂食，顧客數目上限為處所通常容納量的一半，最多二人同坐一枱，宴會人數上限為20人

B類食肆

採取指定防感染措施，例如安排員工每14日進行一次檢測，以及確保堂食訪客使用「安心出行」應用程式或以指定方式記錄到訪情況，可提供晚市堂食至10時，最多4人同坐一枱，顧客數目上限為處所通常容納量的一半，宴會人數上限為20人

C類食肆

食肆所有員工至少完成接種第一劑新冠疫苗，可按需要把整個處所或處所的部分範圍劃分為「特定範圍C區」，區域內堂食服務可延長至午夜12時，最多6人同坐一枱，顧客數目上限為處所通常容納量的一半，宴會人數上限為20人。區域內所有顧客均須使用「安心出行」應用程式記錄到訪情況

D類食肆

食肆所有員工均已完成疫苗接種，即是說已接種兩劑疫苗並過了14天，可按需要把整個處所或處所的部分範圍劃分為「特定範圍D區」，區域內堂食服務可延長至凌晨2時，最多8人同坐一枱，顧客數目上限提升至處所通常容納量的75%，宴會人數上限可提升至100人。「特定範圍D區」內的所有顧客必須至少完成接種第一劑新冠疫苗，並使用「安心出行」應用程式記錄他們到訪的情況

重開酒吧或酒館以及五類表列處所

酒吧或酒館、夜店或夜總會、浴室、派對房間，以及卡拉OK場：

處所確保所有員工及訪客均已接種至少一劑疫苗，以及所有訪客均使用「安心出行」應用程式記錄到訪情況，則可以重新開放，營業時間至凌晨2時，顧客數目上限為最高容納量的一半。酒吧或酒館、夜店或夜總會每枱人數上限2人，派對房間及卡拉OK場所每個房間最多可有4人

麻雀天九耍樂處所：

麻雀天九耍樂處所如確保所有員工均已接種至少一劑疫苗，以及所有訪客均使用「安心出行」應用程式記錄到訪情況，亦可以重新開放，營業時間根據相關牌照條件至午夜12時

酒吧、酒館及上述5類表列處所員工若因健康理由未能接種新冠疫苗，可以填寫申報表格並提交醫生證明書，同時必須每隔7天進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本核酸檢測。若員工作出虛假聲明，將屬未有遵從有關要求，需要負上刑責。

最新29間疫苗接種中心：

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羣組聚集

政府在「疫苗氣泡」的概念下，會放寬羣組聚集的限制，包括婚禮、周年股東大會、宗教聚集等。前提是參與羣組聚集的所有16歲或以上人士須至少完成接種第一劑新冠疫苗。

婚禮：

除了宗教禮儀以外沒有供應食物或飲品的婚禮，羣組聚集的人數上限會由20人提升至室內地方的最多50人及室外地方的最多100人

周年股東大會：

羣組聚集的人數上限由最多20人，提升至室內地方的最多50人及室外地方的的最多100人

宗教聚集：

參與者人數上限由處所通常容納量的30%，提升至室內地方通常容納量的50%及室外地方通常容納量的100%

如參與羣組聚集的人士因健康理由而未能接種新冠疫苗，可使用指定表格向羣組聚集的組織者或處所負責人申報有關情況並提交醫生證明書，及出示14天內進行的陰性檢測結果證明，以符合有關條件。

本地遊

由持牌旅行社舉辦、並已獲香港旅遊業議會登記的本地旅行團，（每團人數）連同前線工作人員在內不多於30人，前提是有關工作員工必須已完成接種第一劑新冠疫苗。

如前線員工因健康理由而未能接種疫苗，可使用指定表格向旅行社申報有關情況並提交醫生證明書，及在帶團前7天內進行一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本核酸檢測。

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責任編輯：陳子謙