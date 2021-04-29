【減肥謬誤】飲奶茶走糖體重依然照升？　營養師：難減磅源自錯誤飲食習慣【內附建議】

▲ 註冊營養師周詠苑指出，必須從了解自己的飲食習慣、飲食問題下手，才能真正有效減磅。

「這十多年來，喝奶茶我必定會走糖，汽水幾乎沒喝過，晚餐只吃一小碗飯，但不知為何體重愈見上升！」巴士上一位約六旬的太太與友人閒聊。

友人說︰「我認識一位教會朋友，她吃得十分清淡，但也患有高膽固醇，其實最重要還是多運動，要戒口簡直失去人生樂趣！」

她倆的對話，連我丈夫也全聽進耳裏，他輕聲笑說︰「你要走過去派張卡片嗎？」

下車後，我對丈夫說︰「剛才真有衝動想加入她們的對話。」

▲ 奶茶的熱量主要來自淡奶，即使走糖，也不能減掉當中的脂肪含量。每日飲用一杯奶茶，也隨時令體重逐步上升之餘，膽固醇亦有上升的風險。（本報資料圖片）

奶茶致肥重點是淡奶

事實上，不少大眾未了解自己肥胖的原因，不認識正確減重的方法，因而出現種種誤解與疑問。

一杯240毫升未加糖的港式奶茶，約含106卡路里，當中熱量主要來自淡奶；一茶匙糖有16卡路里，走糖只省掉最多20卡路里，卻忽略了奶茶當中的脂肪含量，尤其它主要為飽和脂肪；每日飲用一杯奶茶，也隨時令體重逐步上升之餘，膽固醇亦有上升的風險。

戒飯多吃餸反多攝取脂肪

白飯常被標籤為致肥食物，事實上，一餐之中，若你選擇不吃飯，自然會多吃其他餸菜，烹調上所加入的油分，連同餸菜的脂肪含量，結果攝取的熱量及脂肪也就更多。

一克糖及碳水化合物含4卡路里，一克脂肪則含9卡路里，脂肪的熱量比碳水化合物多一倍以上；而且，碳水化合物可於身體轉化成能量消耗，脂肪卻容易積聚在體內，導致肥胖。所以，走糖或戒醣並非有效減重的方法，反令新陳代謝下降，體重愈容易上升。

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明明吃得很清卻有高膽固醇？

丈夫說︰「我也聽過同事說，明明已吃得很清，卻也有膽固醇高的問題……」

我答︰「日常飲食及運動習慣會影響膽固醇水平，但膽固醇亦與其他因素有關，包括遺傳、年紀，隨著年齡增長，尤其女士在更年期後，由於女性荷爾蒙水平下降，會增加患上高膽固醇的機會；某些疾病或藥物的影響、過重或肥胖亦會導致膽固醇水平偏高，建議保持健康體重，才可有效控制膽固醇水平。」

很多人認為自己吃得清，其實，所謂「清」，原來是平日幾乎不用油分烹調，卻忽略了食物本身所隱藏的脂肪陷阱，例如早餐吃個吞拿魚包，午餐水餃河，下午茶吃一份魚肉燒賣，晚餐在家蒸排骨、煲豬骨湯，看似普通不過，事實上以上的選擇，統統都是高脂肪陷阱。

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要改變錯誤的飲食習慣

要控制飲食，並非要脫離社交活動，限制自己只能留在家煮食，煮的都是烚菜烚肉；最重要是了解自己致肥的原因，改變錯誤的飲食習慣，例如：水餃河改成牛腱米線，蒸排骨改為蒸肉片，慢慢也就減少了脂肪的攝取。煮食油並非要完全避免，每餐宜使用一至兩茶匙油烹調，因為這些芥花籽油、粟米油等含不飽和脂肪酸，有助降低膽固醇。

擁有健康的身體，可無憂地享受自己喜歡的食物、喜歡的生活，才真正是人生樂趣呢！

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）