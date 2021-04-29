【中風面癱】面癱不等於中風　中醫：面部不應直接吹風扇或冷氣

▲ 中醫師指，面癱與風寒有直接關係。

「面癱」一詞最近成為網絡熱話，提起面癱，相信不少人也會認為這疾病就相等於中風。其實在中醫學角度，面癱與腦血管意外形成的中風均可視為側面部歪斜，但兩者在臨床症狀、發病機理及預後等方面都有明顯分別，請來註冊中醫師陳宇傑為大家解構。

在中醫學上，面癱即代表面部表情肌癱瘓，有口、眼向一側歪斜等表現及主要症狀的一種疾病，屬於傳統中醫學「風病」的範疇。註冊中醫師陳宇傑指，古時面癱又稱為風口喎、口僻、口眼喎斜等，現代中醫學則統一稱為面癱，亦即西醫學中的面神經麻痺，中、西醫對這病的臨床表現描述基本一致，但在發病原因、發病機理及治療方案等，兩者就有所不同。

「中醫學認為，面癱是由於人體正氣不足，加上風邪乘虛侵襲面部的陽明經絡，令氣血痺阻，導致肌肉弛緩不收而發病。任何年齡均可發病，以20至40歲較為常見，且男性多於女性，亦有研究發現，糖尿病及高血壓患者的面癱發病率比一般人較高。而西醫學對於這病的病因尚未明確，認為主要是缺血或炎症引起局部神經組織水腫，導致神經受壓而發病。」陳醫師說。

嚴重面癱者不能閉眼

面癱基本上是急性疾病，表徵是一側面部表情肌突然癱瘓，大多數病人於清晨洗面刷牙時，會突然發現一側面部動作不靈、口角歪斜，甚至露齒時口角會歪向一側。於1至3天內症狀更會達致頂峰，面部表情肌可能會完全癱瘓、額紋消失、眼睛不能完全閉合，甚至鼻唇溝（即法令紋）變淺。

「在面部肌肉癱瘓的影響下，發病的一側面部會做不到蹙眉、鼓氣等動作，進食時食物殘渣亦有機會容易滯留病側口腔，部分病人更會出現味覺障礙、聽覺過敏等症狀。幸而8成以上病人於發病後數周，或是一至兩個月內會康復。」

不過陳醫師指，面癱亦有機會是慢性。「所謂慢性者是指面癱超過半年以上未能完全康復，因而留有後遺症或併發症，面部歪斜可能會由一側轉向另一側，中醫稱之『倒錯』，是由癱瘓肌攣縮所致，病側肌肉更會不自主地抽動，亦有個別面癱病例康復後可再復發。」

中風不影響上面部肌肉

坊間不少人會認為，面癱與腦血管意外造成的中風，在表徵上同樣為一側面部歪斜因而相同，陳醫師就解釋，其實兩者在症狀、發病機理及預後等方面都有明顯分別。「中風只影響下面部表情肌癱瘓，而上面部的肌肉不會受到影響，所以中風只會出現口角歪斜，而不會如面癱般出現眼睛不能完全閉合等症狀。但中風多伴有肢體活動障礙，面癱則只會影響面部肌肉，臨床上不難鑑別。」

而在發病機理及預後方面，陳醫師指面癱及中風均屬中醫風病範疇，但面癱病位表淺，只影響局部經絡及面部神經，所以面癱患者絕大部分能完全康復。而中風則病位深入至臟腑，是因腦血管意外所引致的中樞神經系統病變，有機會致命，中風患者亦大部分留有後遺症。

視乎體質調整治療方法

「雖然面癱患者大部分預後良好，但有部分病例於處理時是有別於一般治療方案，才能取效。」曾有一位年輕面癱患者，接受常規中西醫治療3周後，面癱康復進展緩慢而求診於他。診症時發現患者發病後一直伴有耳部及耳後疼痛不適，臨床上處理這種伴有耳部不適的面癱患者，必須先處理好耳部問題，面癱才能康復。所以陳醫師主要幫他在耳部前後施針，加上遠端取穴，配合中藥內治，經1周治療後面癱症狀明顯改善，逐漸痊癒。

但對於年老體弱或慢性病患者來說，他說治療上則會比較複雜，必須顧及其體質。如有一位年老的面癱患者，一直接受針灸治療但進展緩慢，中醫師給她診脈後發現其脈象虛弱、精神不振、氣血不足，單純靠針灸治療效果不佳，所以建議她以中藥治療為主，再配合針灸。並為她處方黨參、當歸、桂枝及防風等中藥調補氣血、袪風通絡，並配合遠端取穴施針，局部艾灸，經兩周治療後精神轉佳，面癱症狀亦得以改善。

陳醫師解釋，無論是急性或慢性面癱均可採用針灸治療，但需視乎病情再配合中藥內服，並根據病情進展再調節方案。「如病發早期，針灸需注意局部取穴，不宜過多，針刺時手法亦宜輕，並配合遠端取穴。在急性期過後則可加強局部刺激，配合拔罐，並可於發病兩周後配合電針療法。而對於病情較長及療效不佳者，則必須仔細分析，視乎體質調整治療方案，綜合運用中藥、針刺、艾灸、拔罐、按摩及刺絡放血等方法，方能取效。」

患者可按穴位紓緩

他亦建議，如發現有面癱徵狀的人，必須及早求診，盡早接受治療。起病後可以立即應用針灸及中藥治療，大部分患者1個月內可完全恢復。「患者亦可靠按壓合谷穴紓緩病情，古書有所謂：『口面合谷收』，這穴位是常用作治療面癱，可每日按壓兩次，每次3分鐘。」

患者也應避免吹風受寒，因面癱與風寒有直接關係，要注意面部不應直接吹風扇或冷氣，亦應避免接觸凍水，避免進食生冷、煎炸、油膩及刺激性食物，也應減少飲用濃茶及咖啡，同時要保持充足睡眠，放鬆情緒，這樣才會有助於病情康復。

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記者：黃依情