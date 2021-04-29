【虎媽教育】2小學生放學後跪路邊做功課　無奈表示：回家媽媽安排的功課更多

▲ 一名內地男子目睹2小學生跪在路邊利用石級做功課，細問下得知他們功課太多擔心做不完。

不少父母都希望子女能「贏在起跑線」，可能由小學甚至幼稚園便開始催谷，在下課後安排不同的補習班或補充練習，不過這樣做會令小朋友的壓力大增。內地有男途人在巴士站目睹2名小學生跪在路邊做功課，細問下始知學童有太多功課擔心做不完，令他感到慨嘆。

▲ 2小學生跪在路邊做功課。（影片截圖）

2男童趁巴士未到跪在路邊做功課

據內地媒體《西安商報》報道，近日在貴州省貴陽市，一名周姓男子在下午5時多，目睹在巴士站有2名小學生跪在地上，利用旁邊的石級做功課。周先生好奇上前了解，細問後得知男童是兩兄弟，分別就讀小四及小六。他們表示擔心功課太多做不完，故把握等車的時間做功課，弟弟指：

不只是學校安排的作業，還有我媽安排的作業，我媽安排的更多。

▲ 男童表示功課太多做不完，所以趁等巴士的空檔加緊做功課。（影片截圖）

周先生表示看到這個情景感到十分無奈，認為小六功課多是可以理解，因為要準備升中，家長都不希望孩子的成績落後。不過卻認為不應過於催谷年紀小的學童，

三、四年級，一、二年級這種年紀，我認為還是讓他們多玩，不要硬是佔用他們玩的權利和玩的時間。

網民：心痛孩子

男童趴在路邊做功課的片段在網上被瘋傳，有網民表示心痛，認為男童年紀太小，不應給予過多功課，「作業量應該適可而止，做太多並不會提高孩子的水平，只會讓他們更累」、「現在做孩子太難了」。

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責任編輯︰王明芳