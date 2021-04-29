【食不安心】揭連鎖火鍋店販賣黑心食物　使用過期牛肉及發霉竹籤回收重用

▲ 揭連鎖火鍋店使用過期牛肉，發霉竹籤回收重用。

不少火鍋店現在都流行用竹籤串著食材，但你有想過這些竹籤會被回收重用，甚至已經發霉嗎？中國質量新聞網日前派員調查連鎖火鍋店「周師兄」，發現幾間店舖販賣黑心食物，例如使用過了保質期的牛肉、回收重用竹籤、串食物用的竹籤發霉及使用添加劑嚴重超標等問題，影響市民健康。

發霉竹籤回收重用

據《中國質量新聞網》報道，記者日前調查重慶火鍋品牌「周師兄」幾間門市。調查人員發現，用來串食物的竹籤部份出現發黑、發霉。調查人員將情況告訴員工，但員工均回應指：「不用管它。沒事。」

▲ 部份竹籤發黑、發霉。

那員工是怎樣清潔竹籤，回收再用呢？調查人員發現，員工對竹籤的消毒方法是用滾水燙。

對此，市場監管部門工作人員對記者表示，竹籤雖然可以反複使用，但是發霉、發黑的竹籤肯定不能使用。而行業專家亦表示，反複使用的竹籤如消毒不徹底，會存在很多衛生隱憂，竹籤上帶有細菌會對消費者身體健康造成威脅，發霉竹籤更甚。

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使用過保質期牛肉

調查人員發現，員工會將過了保質期的牛肉製成「串串」，一次過了2日保質期，一次過了5日。當調查人員詢問過期還可以食嗎？員工則表示：「反正沒事，可以的。如果公司來人檢查就不能這麼說了。」

這個要沒變色沒變味都可以，把包裝轉移到另一個盒子裡面。如果這麼新鮮的牛肉，過了保質期就扔掉，換作你是老闆，你是不是不願意？

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添加劑嚴重超標

另外，「周師兄」還有添加劑嚴重超標的問題。據餐廳的《食品添加劑使用登記表》，店舖使用添加劑「鴨腸醃粉」按標準為≦5.0g/1000g，但使用的添加劑量卻達到了198g，明顯嚴重超標。

另外用於牛百葉的添加劑「毛肚醃粉」，按標準添加量應≦5.0g/1000g，但店舖使用量卻達到313g，超出標準。

專業人士表示，食品添加劑雖然是為了改善食品的色香味和營養或防腐，但前提是保證在安全劑量下使用。

食品添加劑絕不能違規添加。

山東品眾元律師事務所趙方明律師認為，調查發現的「使用過期牛肉」、「超量使用食品添加劑」、「用發黑、發霉竹籤製作串類食品」等生產經營行為，明顯違反《食品安全法》。

重慶周師兄餐飲文化有限公司就事件未有任何回覆。

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責任編輯：羅嘉欣