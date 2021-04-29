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【限時瘋搶】意大利名牌MARNI灣仔Cafe限時掃貨　800元起tote bag勢必瘋搶【內附地址】

休閒消費 12:57 2021/04/29

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

意大利名牌MARNI Market明天又再捲土重來，最平800元有交易，女士們豈有不瘋搶的理由。

意大利時裝品牌MARNI，每年都會在世界各地以Pop-up store形式舉行限時的MARNI Market，對上一次在香港舉行原來已經是2017年，當時專為這MARNI Market而設，定價由數百元起的手袋一推出立即被女士們秒殺，現在這個MARNI Market明天又再捲土重來，女士們豈有不瘋搶的理由。

MARNI x GARY KWOK FLOWER CAFE明天起動至5月20日。（攝影：何偉雄）

這一次MARNI Market遠離商場，揀選在灣仔合和中心的Gary Kwok Cafe內舉行，故此名命為MARNI x GARY KWOK FLOWER CAFE。

今次矚目之處和以前一樣落在許多顏色繽紛而售價非常親民的手袋上（$800-$1,800），當中包括每次MARNI Market必定備女士們掃得一乾二淨的條紋手袋、還有不同印花圖案和編織手法做出來的tote bag。此外，亦有玻璃家品、動物玩偶和一些大型以人手製作的PVC動物家居擺設等。單是「掃袋」就已經值回票價。

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MARNI x GARY KWOK FLOWER CAFE 限時減價

日期: 4月29日至5月20日

地址: 灣仔合和中心1706-1711號舖

時間: 09:30am – 07:00pm

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花藝工作坊

此外，既然與本地的藝的花藝大師Gary Kwok合作，Gary Kwok亦少不得和其團隊利用這次限量的MARNI Floral編織袋為靈感，開設一系列的花藝工作坊，鼓勵大家勇於發掘自己的創意去創立個人的一套生活美學。

日期: 13/5、16/5

開放時段：2:00pm-3:00pm、3:30pm-4:30pm、5:00pm-06:00pm (60分鐘)

參加人數：每時段上限為4人

收費：$2,200（包括MARNI編織袋$800）

         $2,800（包括MARNI編織袋$1,400）

網上預約: https://forms.gle/qWwvaRBTMPvnh9EMA

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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