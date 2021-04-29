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【無限斜棟有限公司】MIRROR陳卓賢靠運動改變人生　Ian由「墨魚丸」逆襲成排球王子

娛樂 11:24 2021/04/29

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陳卓賢由「墨魚丸」逆襲成排球王子。

在《無限斜棟有限公司》擔任男一的MIRROR成員陳卓賢（Ian）最近在個人IG分享童年的圓潤照片，Ian的分享再次證實「肥仔都是潛力股」的說法。

Ian在IG分享童年時的照片，可見他曾經也是一名肥仔，Ian也為舊照配文：「Hi there，How are you?」。他接受訪問時曾自嘲童年時的自己像「墨魚丸」。

【無限斜棟有限公司】陳卓賢+盧慧敏拍劇撮合姻緣　黃定謙證一對戀人沒有因私忘公

Ian童年照。（IG圖片）

由肥仔到運動健將

直到後來Ian加入校隊，他先後成為學校的排球、田徑及籃球校隊隊員，曾經在訓練前需要先跑10公里熱身，日積月累下成功令Ian減磅。

在全港學界精英排球比賽中，Ian曾被選為「最佳二傳」，曾為香港男子排球代表隊及南華排球隊甲一隊員。2018年，Ian參加《全民造星》入行而正式退出排球港隊。

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【MIRROR爆料】姜濤分享Anson Lo防走光大法　12成員互揭《IGNITED》MV小秘密【有片】

大晒fit爆身形

由拍攝《男排女將》前，Ian已積極操練，疫情下也不偷懶操肌，務求疫情過後，可即時以完美的體態跟粉絲見面。

在《無限斜棟有限公司》中，Ian的一對麒麟臂亦相當吸晴，令粉絲大飽眼福。

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此外，《無限斜棟有限公司》更撮合Ian和女主角混血模特兒盧慧敏（Amy Lo），不過劇中的「三人行」黃定謙（Himmy）力撐兩位拍檔在拍攝時非常認真，完全看不出異樣。

由此證明Ian公私分明，不會因為拍拖影響工作，十分專業。

Ian大晒肌肉。（IG圖片）

同場加映：陳卓賢訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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