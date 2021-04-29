【愛美麗狂想曲】譚凱琪演崩潰喊戲獲讚　小三阿Yan醉駕炒車：我只是垃圾股【有片】

▲ TVB劇《愛美麗狂想曲》的阿Yan（譚凱琪飾）的崩潰喊戲獲讚。

TVB劇《愛美麗狂想曲》明天（4月30日）大結局，在劇中飾演情婦阿Yan的譚凱琪，在昨晚（4月29日）《愛美麗狂想曲》連場崩潰戲大晒演技，譚凱琪的演出獲得不少觀眾好評。

入行逾20年的譚凱琪演出過《不懂撒嬌的女人》、《平安谷之詭谷傳說》、《大帥哥》、《金宵大廈》及《降魔的2.0》等，演技愈來愈好，每次演出都引起觀眾注意，被網民認為她將來有望於《萬千星輝頒獎典禮》獲獎。

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阿Yan終於知錯

在昨晚播出的《愛美麗狂想曲》劇情講述「大反派」阿Yan因為出賣朋友、被上司貶低、做情婦等以致情勢不穩，更會吸煙、服食安眠藥及借酒消愁。

其中一段獨腳的崩潰喊戲演出精彩，喝醉後的阿Yan致電韓磊：「我今天終於明白了！原來我跟你只是一場金錢交易、一筆買賣。我一直以為自己是優質股，但原來不是，我只是垃圾股。沒了你，我甚麼都不是，毫無價值。」

她又謂：「我沒辦法回頭了，也不知道我會怎麼走下去。不過你放心，我答應你我不會再煩你了。」

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Yan失控撞車

正等待為阿Yan慶生的阿Me（李佳芯飾）、小勇（陳瀅飾）、Kiki（楊詩敏飾）等致電給她，並唱生日歌。可是，酒後駕駛的阿Yan失控撞車，倒在地上。

譚凱琪自2000年開始入行發展歌唱事業，直到2013年加入TVB，演過的角色包括《不懂撒嬌的女人》的Annie、《平安谷之詭谷傳說》的伍惟明、《大帥哥》的天嬌、《金宵大廈》的Carmen及《降魔的2.0》的阿花等，演出一直獲得觀眾愛戴。

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