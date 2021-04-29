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【天王開騷】黎明相隔十年再開紅館個唱　Leon推新歌晒父女情造勢

娛樂 10:55 2021/04/29

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黎明開紅館騷。

隨著本港疫情放緩，限聚令有條件放寬，今年娛樂表演又漸漸興旺，繼林二汶、RubberBand紅館成功開騷，之後緊接有莫文蔚、胡楓等，有指今年聖誕跨年檔期仍然懸空，成多位歌星的爭奪檔期，而黎明已成功入紙，相隔十年再開紅館演唱會。

紅館跨年期向來是重要檔期，過去兩年本由陳奕迅及楊千嬅舉行的跨年騷，均相繼被消取，今年的紅館跨年騷曾傳由陳慧琳奪得，但Kelly經理人否認，因此早前有指紅館再度釋出今年聖誕的檔期。

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黎明今年或會再開騷。（經濟日報圖片）

紅館核心內圍開騷

早前有傳黎明成功搶此黃金檔期，是他繼2016年中環海濱舉行4D演唱會後再度作大型演出，不過黎明剛發布個唱海報，落實7月開紅館演唱會，並非聖誕檔期。而Leon對上一次紅館演唱會，已是2011年，即他相隔10年後再度登上紅館舞台。

個唱取名《 Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，將於2021年7月10至12、16至18日舉行，統一票價$880，不設山頂位，並會優先推出較近舞台位置的門票發售。

個唱海報。

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Leon希望以他的音樂結合輕鬆幽默的說詞，揉合兩個表演形式的特點，能在紅館之內開出歡笑的花朵，打造出令人耳目一新的演唱會表演模式。

黎明日前拍廣告，大晒父女情，特意引用早前他雙腿被當成畫布的經歷，任由小演員發揮畫功，同時再度為出新歌《超平凡人的主題曲》。表達出就算外面遇到任何挑戰，只要有更懂你心的家人，默默支持自己就可以迎難而上。

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另外，早前郭富城宣傳電影時，透露今年會開演唱會，預計8月後，但場地和舉行地方未定，但會跟過往演出一定不同。

而紅館檔跨年期懸空後，不少歌迷都推選各自的演出名單，其中人氣大熱的MIRROR，便成為登上紅館的熱門名字。

同場加映：林二汶訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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