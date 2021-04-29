鄭志剛：新一代追求知識精神體驗　令藝術融合商業發展模式成功

▲ 鄭志剛出席藝文商社共融論壇。（短片截圖）

新世界發展行政總裁鄭志剛在一個網上論壇上表示，近年社會風氣改變，新一代除了追求物質，還追求知識和精神上的體驗，令藝術融合商業的「藝文商社」發展方式得以成功，他以集團首個融入藝術概念的K11商場為例，指銷售額兩年內翻倍；K11 Musea今年3月的銷售額，亦按年增逾1倍。

他又指，文化藝術是可以流通、收藏、品牌化的精神資產，亦是經濟和社會發展的重要力量，惟香港落後於創造文化貨幣，呼籲本港做好「基本功」。

鄭志剛今日參加團結香港基金舉辦的「藝文商社共融 重塑香港軟實力」論壇，與行政會議召集人陳智思等人一起探討藝術和商業的合作空間。鄭志剛稱，自己是特地以「藝術look」出席論壇，他在作主題演講時指出，如果認為文化藝術是「高深莫測」，就是一種標籤。他認為，文化藝術是一種語言；是與千禧一代溝通的有效媒介；是可以流通、收藏、品牌化的精神資產；是經濟和社會發展的重要力量。「人人一出世就是藝術家，只是因為文化藝術被社會標籤，才會開始害怕、抗拒。」他相信，文化藝術可以創造公平、和諧、穩定；可構建身份認同和歸屬感，有可持續價值。

鄭志剛以保育皇都戲院為例，透露曾遇到一個很大困難，即香港沒有相關的文獻和記錄，「連飛拱建築師的名都找不到。」他認為，香港在發展文化藝術方面基本功未夠，認為要做好基本功，才能做到傳承，形成一股軟實力，否則只會是曇花一現。他稱，正申請將皇都戲院，列入聯合國教科文組織文化遺產，希望將本港文化發言光大。

他續指，文化和商業沒有衝突，強調文化藝術是生活的一部分，無法分割，因為人與生俱來會創作，「instagram打卡也是一種美學。」他表示，將在香港、大灣區內地城市、長江三角洲城市群增加24個K 11商場，屆時共有38個K11商場，還有文化商店、文化服務式公寓等。

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記者：林曉君