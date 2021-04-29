【無恥媽媽】爛賭欠債拋棄4子女走佬　仔女成年淪人肉提款機：母親節折現

▲ 無恥媽媽要求母親節不吃飯折現。

母親節將至，不少子女都準備與媽媽食飯慶祝。然而，有台灣新抱近日卻抱怨，奶奶20多年前因欠下巨額賭債，拋棄了丈夫和其他子女，後來卻厚著臉皮回來與大女住，把子女當提款機，要求交家用。奶奶近日又表示，母親節不方便吃飯，但要求折現，令她感到莫名奇妙。

想問，這樣的媽媽、這樣的婆婆（奶奶）有資格過母親節、生日嗎？

欠債走佬

有台灣新抱近日在facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，她提及，奶奶有4名子女，但她在20多年前、丈夫小學時因為賭博，欠下數百萬台幣債務，加上跟親戚借錢不還，竟拋下子女一走了之。

在孩子長大後，奶奶因窮困無法生存，又厚著臉皮回來，丈夫的姐姐心軟接受了她，讓她住在家中，沒想到卻令子女再次過著痛苦的日子。

這麼多年來，婆婆（奶奶）從來沒有為了她當初的所作所為，對孩子道歉，反而還理直氣壯的說，「她只是花她應該花的錢。」

要求母親節折現

新抱指出，奶奶50多歲就辭職提早退休，花光所有退休金後，只會在家睡覺、吃飯，不做任何家務，連飯都要大女買給她，還買甚麼嫌甚麼。她甚至要求每名子女給她5,000台幣（約1,400港元）家用，不過子女都不理會她。

後來，奶奶中風，身體漸漸康復後，仍過著靡爛的生活，不肯做復健運動，但就一直向子女索要金錢。

前幾天，婆婆（奶奶）打電話來，說要母親節了，她不方便吃飯，直接給她現金就好……

原來奶奶每逢過年過節，就會打電話來索錢，不過丈夫認為奶奶沒有資格過母親節，因此除了過年利是，平日都不會給她錢。新抱坦言，不認為這是不孝，因為他們這些做晚輩的，因為奶奶，從童年開始就過得很辛苦。

她亦很慶幸，自己沒有跟奶奶一起住，但就很心疼與奶奶一起住的大姑。

你有4個小孩，卻沒有人願意理你、陪你，只要說到妳都是生氣不滿，甚至還會希望你快點死，是要多恨、多委屈，才會這樣討厭自己的媽媽？

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責任編輯：王明芳