【難離難捨】洪天明離港工作兒子爆喊　與家人分隔兩地：疫情快點過去

▲ 洪天明離港工作，兩個兒子難離難捨。

在今年2月初，藝人洪天明離港工作8個月後返港，當時兩個仔仔就對爸爸返家感到難以置信，激動大哭。可是到今個月，洪天明又要再度離港工作，今次兩個仔仔也對爸爸難離難捨，可見父子感情要好。

【一家團聚】洪天明離港8個月終於回家 8歲大仔一見爸爸擁抱爆喊︰我發緊夢？

▲ 洪天明離港工作，大仔激動爆喊。（影片截圖）

囝囝不捨爸爸

洪天明在昨日（28日）在Facebook發布一段影片，片中可見即將離港工作的洪天明要與兩個仔仔道別，大仔TJ先是不斷擦眼淚，然後抱緊爸爸，洪天明亦不禁道：「哥哥唔洗喊！」

之後，細仔亦上前擁抱爸爸，一臉難過傷感。鏡頭再返回大仔的身上，大仔仍然一臉不捨，抱緊爸爸痛哭，場面非常傷感。

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為家庭奔波

洪天明在Facebook寫道：「不想離開，但因為工作又走了……哥哥又是一樣。希望這次可以快點見面。疫情快點過去，大家加油！」

受新冠肺炎疫情影響，不少家庭被迫分隔兩地，而常於內地工作的洪天明也不例外。去年洪天明已因工作關係離港8個月，至今年2月初才返港。

▲ 洪天明離港工作期間靠視訊與家人聯繫。（Instagram圖片）

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當時，他與太太周家蔚夾好事前不把回港的消息告訴兩個仔仔，令兩個仔當日見到爸爸非常驚喜，大仔更難以置信道：「是真的嗎？」更指要全晚黐實爸爸瞓。

在一家人分隔兩地期間，洪天明一家人只靠視訊聯繫。

網民見到影片都非常動容指，「見到我都想喊」、「我都眼濕濕」，也有網民大讚洪天明的兒子非常孝順：「好難得仔仔好孝順，年紀細細好感動，爸爸辛苦都值得」、「小暖男好懂事」等。

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