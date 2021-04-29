旺角山東街咖啡店遭爆竊　賊人掠去一部無現金收銀機

▲ 旺角山東街84號地下一間咖啡店今日清晨被爆竊。（黃傑偉攝）

今日(29日)凌晨大約5時，旺角山東街84號地下一間咖啡店被爆竊，今晨約5時上址負責人於手機程式發現店舖大門被打破爆竊，同時店內防盜警鐘亦響起，於是報警求助，警方接報到場發現店舖大門玻璃被擊碎，經負責人點算後，發現店內一部無存放錢價值千元收銀機被賊人盜去，連同大門玻璃共損失數千元。

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姓楊負責人指，經過前年被爆竊經驗，不會存放款項於店內，又表示店舖開業3年，已第3次同一方式被人爆竊。負責人嘆附近治安非常差，希望警方可多加巡邏。

警方調查期間發現，毗鄰88號酒吧大門玻璃亦破裂，惟店舖未有損失，懷疑賊人企圖連環爆竊事敗逃去，警方將案件列作連環爆竊案調查，案件交旺角警區刑事調查隊跟進，警方經翻查咖啡店內防盜系統，追緝一名穿白衣淺色長褲，戴黑色手套手持黑色袋男子。

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記者：黃傑偉