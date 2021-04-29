【疫苗接種】蔡堅：接種新指引無清楚界定不穩定慢性病　憂增醫患爭拗

▲ 蔡堅指接種新指引無清楚界定不穩定慢性病，憂增醫患爭拗。（經濟日報資料圖片）

港府今日(29日)起推「疫苗氣泡」下，放寬食肆經營限制，按照員工和食客接種疫苗進度，進一步放寬食肆及6類目前仍須關閉的營業限制，第一階段為期14天，直至5月12日；如員工不宜接種疫苗，須提供醫生證明。詳情請見【下一頁】

醫學會會長蔡堅今日接受電台訪問時表示，衞生防護中心上周四更新指引，長達18頁，加入多個專科醫生學會的意見，有建議不適宜接種的病人，包括如果有市民患敏感病、慢性病、控制不好的疾病，應該延緩接種；如果病人的膽固醇高，須同時有其他疾病病徵才可延遲打針。

蔡堅續指，指引亦有介紹慢性肝病、懷孕、癌症、風濕、器官移植病人應如何處理，形容內容較早前指引更詳細，亦超過藥廠本身指引；但沒有清楚界定何謂不穩定血壓、糖尿、慢性病等程度，指引沒有講清楚何謂控制不好、延後多長時間打針，更無提供統一醫生紙格式，日後或與病人產生爭拗，已經去信食衞局局長陳肇始，要求提供進一步細節。

他強調，醫生有責任向病人解釋打針的好處，令對方明白和感到安慰，以提升社區防疫，但「驚打針」並非不接種的藉口。

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責任編輯：陳正怡