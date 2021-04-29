【東鐵綫】火炭站附近有列車疑集電弓發生故障　經搶修約逾3小時後列車服務回復正常

▲ 港鐵指，東鐵綫有列車懷疑在火炭站附近發生故障。（資料圖片）

東鐵綫一列由大學前往火炭站方向的不載客列車，今早（29日）11時20分，在進入火炭站前懷疑出現故障，令架空電纜的安全保護裝置啟動而出現跳掣。由於該不載客列車故障時停在往紅磡方向的主行車綫上，往紅磡方向列車因此不能進入火炭站，需繞道馬場站繼續行程，期間列車不停馬場站。乘搭往紅磡方向列車的乘客如需在火炭站落車，需於沙田站轉乘往上水方向的列車前往火炭站。而往上水方向的列車則可以如常在火炭站上落客。

初步調查相信，該不載客列車的集電弓出現故障，為確保安全，工程人員需要先暫停該區域的電力供應，仔細檢查集電弓及架空電纜，而有關工作需時。完成搶修後，該故障列車才可駛離主行車綫。工程人員仔細檢查該路段相關設備，確定可安全行車後，東鐵綫列車服務於下午約2時40分逐步回復正常。工程人員將進一步調查列車故障原因。

處理事故期間，東鐵綫來往上水及紅磡站的列車服務維持10分鐘一班車，整體行車時間需要額外10至15分鐘，車站及車廂有作出廣播通知乘客相關車務安排，港鐵亦有透過手機應用程式通知乘客最新的車務資訊。港鐵對事件為乘客帶來不便致歉。

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記者：陳子謙