【防疫抗疫基金】推廣街市檔販使用非接觸式付款　一次性資助明起可接受申請

▲ 港府推第二輪資助計劃，資助公眾街市設非接觸式付款，並進一步擴大至持牌小販，明日(30日)起開始接受申請，合資格檔位租戶及持牌小販提供5,000元的一次性資助，用作支付初期安裝費用。（經濟日報資料圖片）

港府推第二輪資助計劃，資助公眾街市設非接觸式付款，並進一步擴大至持牌小販，明日(30日)起開始接受申請，合資格檔位租戶及持牌小販提供5,000元的一次性資助，用作支付初期安裝費用，預計可惠及9,000個食環署街市檔位租戶及5,700個持牌小販。

政府透過「防疫抗疫基金」推出於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃，並會擴大受惠對象以涵蓋持牌小販，以減低街市環境中傳播病毒風險。

資助計劃明起可接受申請，為食環署轄下街市，包括熟食亭、中心、巿場，每個合資格檔位租戶及持牌小販提供5,000元的一次性資助，用於支付為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費。

而房委會轄下街市及熟食檔位租戶同樣亦可於明日起申請，如未曾於第一輪計劃下獲發資助亦可提出申請；每個檔位租戶同樣將獲提供劃一5,000元的一次性資助，以鼓勵使用非接觸式付款，預計第二輪資助計劃可惠及約1,100個房委會街市及熟食檔位租戶。



租戶及持牌小販在與服務提供者簽訂有關提供最少一種非接觸式付款方式的服務合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准，然後提交已簽署並不少於兩年期的有效服務合約。食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助。

有意申請資助的檔位租戶及持牌小販，可於食環署各分區環境衞生辦事處索取申請表格；房委會將向轄下的街市和熟食檔位租戶個別發信，於6月30日或之前遞交申請。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡