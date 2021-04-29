【整容失敗】整容變毀容蘋果肌凹陷如女巫　44歲人妻患焦慮症丈夫提離婚

▲ 整容變毀容蘋果肌凹陷如女巫，44歲人妻患焦慮症丈夫提離婚。

整容風險高，若手術失敗，後果可大可小。內地山東一名女子早前在整容醫院接受面部注射，臉頰發硬的問題，結果整容變毀容，面部凹凸不平，蘋果肌凹陷，看起來如同女巫。整容失敗後，事主患上焦慮症，她的丈夫更因不能接受她毀容而提出離婚。

據內地傳媒報道，今年44歲的于姓女子是一名紋繡老師，本身面容姣好。她在18年前曾接受面部吸脂手術，後來出現臉頰發硬問題。去年11月，她經朋友介紹到一家整容醫院「艾菲醫療美容」，接受面部注射。當時，院方工作人員建議她注射疤痕軟化針，聲稱注射後面部會變得平整，皮膚也會變軟，且不會有副作用。

于女最初半信半疑，但由於該醫院是當地排名前三名的醫院，醫生具一定資質，加上院方又給予她折扣，原本每支針費用為4000元人民幣（約4787港元），她只需付5折的價錢，即2000元（約2393港元），于女最終決定在每邊面頰各注射一針。

可是，注射後效果不如預期，于女面部出現凸起的硬塊，且有紅腫的現象；但她認為因為剛注射完，情況可理解接受，亦滿懷期待之後的效果。結果3周後，她發現效果不似預期，面部凹凸不平，蘋果肌下陷，

已經不是一個人臉圓潤的狀態，而且裡面會發紅，露著微絲血管，我心裡真的是很恐慌。

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事後于女到醫院想討回公道，院方承認整容失敗，認為她面上的現象是注射藥物的併發症所致，院方提出解決方案，讓于女再觀察多3個月，然後在她身上抽取脂肪，進行填充。但她不滿意院方的解決方案，又指事件已影響到生活、工作和家庭。

我老公說我這臉哭喪，要和我離婚。我已經有4個多月沒睡好覺了，然後我去青島大學附屬醫院看過專家，說我現在已經患焦慮症了，如果不進行控制的話，就是抑鬱症。

于女要求涉事醫院賠償精神損失費80萬人民幣（約96萬港元），而院方工作人員表示，事件正走法律程序，不會再作回應，但于女斥責院方拒收傳票，沒有出庭，

這個在我臉上我沒法見人，我痛苦不堪，我想去跳樓，為甚麼拖我這麼久？為甚麼該出庭的不出庭，這是在逃避。

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責任編輯：羅嘉欣