【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵

▲ 20歲女子疑吃未煮熟的食物，腦部感染成千上萬寄生蟲。

進食未煮熟的食物，有機會感染寄生蟲！江西一名20歲女子然感到左邊身體麻痺、手腳乏力而求醫，結果發現其腦部有成千上萬寄生蟲，甚至在產卵，證實感染曼氏裂頭絛蟲，疑因進食未完全煮熟的食物所致。

據《環球網》報道，該名20歲女子小葉（化名）去年由江西往深圳工作，有天突然昏倒，一度失去意識、四肢抽搐、口吐白泡，幾分鐘後好轉，惟兩個月後再度發作。求醫後，發現她腦部異常波動，曾處方抗癲癇藥物作預防之用。她服用半年後，因沒再昏倒而自行停藥。至去年年底，她感到左邊身體麻痺，左手尤其乏力，再度求醫。經檢查後發現，她右側丘腦有佔位和水腫的情況，體積有半個拳頭大，因未確定成因，故不能貿然切除。

經進一步檢查後，醫生把該女子的腦脊液作寄生蟲篩查後，證實感染曼氏裂頭絛蟲，而且是成千上萬的寄生蟲，從好腦袋內部移至外面皮層，並在裡面產卵。最終，服用藥物並經過長期驅蟲治療後，該女子情況好轉，已出院。

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蟲卵未被煮死會復活

香港眼科醫學院前院長周伯展醫生早前接受TOPick訪問時表示，的確有很多寄生蟲會附在動物身上，尤其是野味。他提醒，即使家豬也可能出現寄生蟲，進食豬肉前應確保煮熟，不宜生吃。

若進食未煮熟的肉類，而寄生蟲或其蟲卵未被煮死，牠們會在體內復活，鑽進不同部位。牠們可以寄生於腸道、腹部、肝、眼睛和腦部等，可隨血液就走到不同部位，醫學文獻也有記載相關個案。此外，寄生蟲也會經蚊子、蒼蠅進入人體。

4大高危食物

早前伊利沙伯醫院感染及傳染病科鄧慶璋醫生領導的研究發現，1999至2015年伊利沙伯醫院及東區醫院共有9宗人類感染「裂頭蚴病」，均發現罕見的寄生蟲刺猬絛蟲在人體遊走。鄧醫生曾解釋，刺猬絛蟲可引起「裂頭蚴病」，導致腦部損壞；亦可引發腦癎症，導致該人士出現抽筋、半邊身無力及視力模糊，因而求醫。

鄧醫生又稱，雖人類並非絛蟲主要寄主，但也可經以下途徑受感染：

飲用未經處理的飲用水，比如郊區溪澗，或食用生蛙肉、淡水魚肉、蛇肉等，就有機會吃進帶幼蟲的水或生物。山水亦可含其他寄生蟲、細菌、動物糞便，建議飲用食水宜煮沸。

高危人士包括兒童、孕婦丶長者、長期病患者，譬如：癌症病人、使用類固醇或抑制免疫系統藥物的病人，皆不宜進食未經煮熟的食物（如：魚生）。

鄧醫生直言，尤其是三文魚刺身，大腸桿菌含量極高；亦因三文魚在鹹水及淡水生長，感染寄生蟲機會較高。他指過去就曾有個案進食三文魚刺身中的異尖線蟲幼蟲後，出現嘔吐、胃痛等。

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責任編輯：羅嘉欣