在海外遠程辦公：僱主須知的關鍵法律問題

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遠程辦公已成為應對疫情影響、降低感染風險以及應對香港及全球其他地區旅遊限制和檢疫政策的普遍對策。許多僱主也正在考慮以遠程辦公作為「新常態」，以降低運營成本。對於一些僱員來說，遠程辦公可能就意味著在海外工作。本文將討論香港僱主允許僱員在海外辦公之前需要考慮的法律問題。

移民相關問題 僱員在海外司法管轄區是否有工作的權利？

允許僱員在海外司法管轄區遠程辦公之前，僱主必須要考慮僱員在該司法管轄區內的法律身份。如該僱員是海外司法管轄區內的國民或居民，或者持有該司法管轄區的工作簽證，那該僱員一般來說就會享有在當地工作的權利。反之，如僱員僅持有旅遊簽證或商務簽證，就很可能會遇到問題。持有旅遊簽證的僱員通常不享有工作的權利；持有商務簽證的僱員則一般會受到時間限制或活動性質上的限制，例如只能參加會議或培訓。視乎當地司法管轄區內法律規定，加上對僱員的潛在責任，如果僱員違反了當地移民法律，僱主也可能要承擔責任。而這種責任將可能擴展到香港企業的子公司或關聯公司，特別是如果僱員在子公司或關聯公司場所工作。

不僅如此，僱主還必須謹慎考慮對香港工作簽證的影響和僱員逗留海外對其計劃未來申請香港居留權帶來的潛在影響。在香港境外長時間逗留可能會影響僱員在香港被視為連續居住的年份。僱員有必要適當地延長在香港的居留時間。

稅收相關問題 僱員是否仍須在香港繳納薪俸稅？

香港是根據屬地管轄原則徵薪俸稅的。也就是說，只有在收入源自香港的情況下才需要繳納薪俸稅。某些情況下，在海外遠程辦公的僱員可能需要在香港以及海外司法管轄區雙重繳稅。如果香港與海外司法管轄區簽署了雙重課稅協定（DTT），那麼在滿足雙重課稅協定規定的條件下，就可能可以免於雙重繳稅。一般來說，遠程辦公的僱員在12個月内在海外司法管轄區（包括中國大陸）逗留超過 183 天，就可能會在當地產生納稅責任（不論逗留原因和是否持續逗留）。

在香港，繳納薪俸稅是僱員的責任，但其他的一些司法管轄區則會要求僱主從薪水扣去或預扣應繳付稅款。這可能包括香港僱主在英國等司法管轄區內的子公司或關聯公司。考慮到可能會牽涉海外司法管轄區適用的規則，僱主允許僱員在海外遠程辦公之前，應先尋求必要的法律和稅收意見。

僱主在海外司法管轄區內是否具備納稅資格?

對於在海外司法管轄區內有一名僱員或者超過特定數量的僱員會否使僱主在該司法管轄區內具備納稅資格（或成為永久納稅對象），僱主應諮詢相關法律意見。這很大程度上取決於海外司法管轄區內的法律規定，這些規定可能會考慮僱員逗留日數、僱員人數以及僱員的工作性質（比如他們是否代表僱主簽訂合約以及是否在海外司法管轄區內提供諮詢服務等）。如果確定具備納稅資格，則僱主可能有義務在海外司法管轄區內繳納公司稅。

監管與勞工法律問題 海外司法管轄區的監管、合規和法律要求是否適用？

若僱員為監管對象（比如在金融或法律範疇），僱主必須考慮香港以及海外司法管轄區的合規要求。僱主亦要考慮僱主和僱員是否需要向香港的監管機構匯報離境情況，或者註冊或申請批准，以從海外司法管轄區合法地履行職責。

僱員代表僱主在海外司法管轄區內談判和簽訂合約時，合約可能會跟僱主預期不符地受當地法律而非香港法律管轄，僱員應諮詢適當法律意見。

對勞工法律和僱員享有的保障有何影響？

僱員即使在海外臨時遠程辦公時，香港所有的勞工法律和保障規定仍然適用於屬香港法律管轄的僱傭關係。香港雖然並無社會保障要求，但是僱主仍有責任支付《強制性公積金計劃條例》（第485 章）規定的各種款項。僱主可以與僱員就著僱員的遠程辦公性質協商修改僱傭合約，但任何違反《僱傭條例》（第 57 章）的約定均會被視為無效。

無論僱主與僱員簽訂怎樣的協議，僱傭關係可能還需要遵守海外司法管轄區的勞工法律和保障規定。這些規定在僱主角度看來可能相當繁瑣，比如中國大陸的勞動法。僱主應諮詢相關海外司法管轄區的法律意見以了解相關權利與義務。

僱主是否仍需要對海外辦公的僱員承擔健康及安全責任？

香港僱主根據其在普通法下的義務和《職業安全及健康條例》（第 509 章）下的法定義務，必須採取合理可行的措施確保所有工作中僱員的健康與安全。根據《僱員補償條例》（第 282 章）的規定，僱員在僱傭期間或因為僱傭工作而意外受到人身傷害，僱主將要負上賠償責任。由於僱員在海外工作，該責任視乎具體情況可能仍然適用。鑑於僱主在控制健康及安全問題上可能面臨挑戰以及含糊不清之處，僱主應考慮要求僱員就著其遠程辦公安排做出合法承諾，並制定詳細的僱傭政策，明確列出具體的要求和最佳實踐。雖然保險政策並不能替代僱主的義務，但是能夠在責任出現時減輕相關的財務負擔。僱主應考慮現有保險的理賠範圍，並考慮在必要時（在香港或海外）申請理賠。

撰文：

尼克迪 (Nick Dealy)，高嘉力律師行合夥人

馬修·達勒姆 (Matthew Durham)，高嘉力律師行註冊外地律師

柯蒂嘉 (Kritika Sethia)，高嘉力律師行法律分析師