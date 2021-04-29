【DSE2021】中文寫作卷問是否同意「富足的物資條件有利孩子成長」　另考以「隱藏」為題寫文

▲ 中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷今日開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷今日（29日）開考，其中寫作卷的3題，分別要求考生就2個提供的句子記述事發經過及體會以及表達是否同意「富足的物資條件有利孩子成長」這句話；另有一題要求考生利用「隱藏」為題寫作文章一篇，考生需於3題中選擇共中一題作答，撰寫不少於650字的文章。

今年中文閱讀卷首現日本翻譯文學，考問芥川龍之介《橘子》另涉台灣徐國能《火車和橘子》。詳情即看：【下一頁】

▲ 卷二寫作卷今日（29日）開考，設有3條題目，考生需選擇一題作答。

第一題：「經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人。」試撰文一篇，記述事發經過，並抒發你的體會。

第一題題目是撰寫記敍文，題目列明一則社交平台的貼文，「經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人。」，考生需要根據該則貼文撰寫文章，記述事發經過，並抒發體會。

第二題：在生活中，人們有時會隱藏自己的秘密、情感、想法等等。試以「隱藏」為題，就個人思考或體會，寫作文章一篇。

第二題題目設有前設「在生活中，人們有時會隱藏自己的秘密、情感、想法等等」考生需要利用「隱藏」為題，就個人思考或體會，寫作文章一篇。

第三題：有人認為：「富足的物資條件有利孩子成長。」你同意嗎？試撰文一篇，論述你的看法。

第三題題目為評論題，題目是「有人認為『富足的物資條件有利孩子成長。』你同意嗎？」考生需要就上述句子表達是否同意這句說法而論述自己的看法。

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記者：馮琪雅、黃悅晴