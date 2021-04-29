【周末好去處】D2 Place遊樂場新增3大玩樂區　入場無限任玩競技遊戲

▲ 大型活動場地內可玩「攻防箭」及「左閃右避」。（相片來源：PowerPlay Arena）

位於荔枝角D2 Place的室內遊樂基地PowerPlay Arena，最近新增全新區域The Battlefield，3個玩樂區有講求速度和力量的競技遊戲、為團體而設的團體活動以及合家歡攤位遊戲，入場後可不限次數任玩。

區域A主打緊張刺激的動感遊戲，包括考驗反應的「眼明手快」、講求速度和力量的「超級笨豬跑」、需要在激光中穿梭的「暗黑潛行」，以及於外國十分流行的足球加桌球混合版「腳尖上的桌球」等等七項遊樂設施，考驗玩家的身手敏捷度和靈活性。



區域B則以團體遊戲為主，「攻防箭」室內wargame、「泡泡足球」和「左閃右避」都十分講求團隊溝通及互相合作。區域C設有合家歡嘉年華攤位遊戲，「球球當入樽」和「讓豆袋飛」讓大朋友小朋友都可以享受遊戲樂趣，輕鬆贏走禮品。

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PowerPlay Arena – The Battlefield

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期3樓306至308號舖

電話：3165 1628

營業時間：11:30am至9:30pm（星期日至四及公眾假期），11:30am至10:30pm（星期五六及公眾假期前夕）

收費詳情：首30分鐘平日$60、週末及公眾假期$80；其後每30分鐘平日$40；週末及公眾假期$60



記者：張頌婷