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【印度人間煉獄】35歲確診妻遭15間醫院拒收　丈夫無計可施眼白白看妻街頭斷氣

健康 12:41 2021/04/29

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35歲確診妻遭15間醫院拒收，丈夫無計可施眼白白看妻街頭斷氣。

印度新冠疫情大爆發，連續多日單日新增逾30萬宗確診個案，死亡人數屢創新高，醫療系統瀕臨崩潰邊緣，醫院床位及氧氣瓶等醫療資源即將耗盡，不少民眾已無法入院接受治療，甚至需要從黑市高價購買藥物及氧氣續命。新德里一名35歲婦女在確診新冠肺炎後，丈夫帶著她到15間醫院求醫，惟均被病床及氧氣供應不足為由拒絕，導致她在醫院門口斷氣。在旁的丈夫雖曾搶救妻子，但最後還是眼睜睜看著妻子離世。

綜合外媒報道，印度新德里一名35歲婦女Jyoti Chauhan日前確診患新冠肺炎，丈夫頂著35度高溫天氣，從清晨6時開始尋找醫院，但卻被15間醫院拒絕，最終在甘加拉姆爵士醫院（Sir Ganga Ram Hospital）外的行人道上停下來。

眼睜睜看妻子斷氣

丈夫眼見愛妻快缺氧而死，曾用手搖動妻子，張開其嘴巴圖幫助其呼吸，惟醫院卻表示，

床位爆滿、氧氣樽已空，我們真的無能為力。

最後，妻子在醫院門口嚥下最後一口氣，而丈夫在身旁也無計可施，只能眼睜睜看著妻子在街頭斷氣，

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不孝子女棄病母不顧

由於新冠肺炎令人人心惶惶，但也會顯示人性醜陋的一面。在印度北方城市Kanpur，一名男子因擔心確診新冠肺炎的母親傳染，直接用一張毛毯將母親包裹，及後丟在姐妹們的家門前，無情離去。然而，姐妹們同樣不想肩負照顧病母的責任，毅然拒絕母親進屋，母親可憐、無助地躺在街頭。鄰居不忍母親痛苦離世，找來警察將其送院。不過，母親最後仍不敵病魔離世。

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印度連續6日錄得逾30萬宗新增個案，但當地醫療專家相信，實際確診數字遠高於官方數據，包括德里等多個城市新冠病毒檢測不勝負荷，導致很多出現感染症狀人士無法進行測試。因火葬用品供應不足，殯葬業著死者家屬自帶木柴在街頭焚化遺體。

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責任編輯：王明芳

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