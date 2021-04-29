【做善事】兒童糖尿協會春日籌款派對　捐助善款可自選4餐廳美食到會【內附連結】

▲ Jouer Atelier 向來以創意的馬卡龍和精緻的手工蛋糕馳名，今次的下午茶，會提供7款精緻的鹹點和甜點。（圖片：YDA提供）

香港人對下午茶一向很熱衷，但如果吃下午茶之餘，又可以做善事，何樂而不為呢？今年是兒童糖尿協會（YDA）成立20周年紀念，協會一直為患有糖尿病的兒童，提供情緒輔導、關愛支援、教育推廣、財政及醫療補助等支援，讓孩子在人生路上絕不孤單。因為一型糖尿病是一個終身疾病，目前並未有根治方法，患者只能靠每天控制飲食、「拮手指」驗血糖及注射胰島素以維持生命。

因為疫情的關係，過往YDA會舉行Spring Fling春日愛心樂悠悠晚宴，今年會來個新突破，衝出宴會廳，派對地點由大家話事！可以在家中、辦公室，兒童糖尿協會可為大家打點一切，YDA網頁上便有多種美食佳餚及派對布置任君選擇。藉此派對，可為糖尿病童籌募善款，而YDA亦將籌辦一系列活動，以增加大眾對糖尿病的認識。

▲ Cook Beyond為YDA設計了3款便當，分別是松盒、梅盒及茸盒，圖為松盒。（圖片：YDA提供）

方法簡單，只要於2021年4-5月期間在YDA網頁報名，詳情如下：

1. 填好報名表，告訴YDA你即將舉辦一個怎樣的派對。各種派對模式均設有最低捐款額，所有春日派對均須於2021年5月31日前舉辦。

2. 經由YDA代購餐飲和派對布置將不設最低消費，唯每場春日派對設有最低現金捐款$2,000；另外，你亦可以捐款$5,000，自行安排派對食品及用品。訂餐及選購布置品須於送貨日7天前下單。

3. 如你經由YDA訂購餐飲或派對用品，YDA會為你跟有關的餐廳聯絡，確保食物及用品在指定日期及時間送到。

4. 將你的春日派對照片上傳到社交媒體上，並加上#YDASpringFling，參加最佳照片大賽，有機會贏取Wedgewood Royal Albert茶具套裝、HERMES絲巾、L’Occitane護理套裝及FANCL護膚產品！獎項包括：最佳派對時刻、最佳派對布置、最佳衣著及最高籌款額。

▲ YYY House of Cakes 專門為客人提供創新的蛋糕設計及前所未有的味道和口感，今次提供兩個華麗的蛋糕款式，另有16款內餡供選擇，圖為粉色康乃馨蛋糕。（圖片：YDA提供）

可供選擇的食肆，包括：

1.Jouer Atelier –Take a Break下午茶（10人分量）$3,000

2.Manna – 下午茶（3人分量） $600

3.YYY House of Cakes – 8吋蛋糕（10-12人分量） $800

4.Cook Beyond便當盒（一人分量） $300

還有聖安娜蛋糕、源美酒意的玫瑰紅酒、Swoon Soirees的派對布置，以及h.f.flora的花束可供選擇。

記者：何小雲