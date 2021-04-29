【狠父賣仔】狠父15萬賣2歲半親生仔　獲財後與現任妻子豪遊曬銀紙炫耀

▲ 內地一名父親因缺錢，以15萬元人民幣賣掉親生兒子。

內地近日發生一宗駭人販賣兒童案件，浙江湖州市一名34歲的爸爸，將2歲半的兒子以15萬8千元人民幣賣給他人，獲財後與現任妻子遊山玩水，更在網上「曬銀紙」炫耀。當地警方調查後，成功尋回孩子，並拘捕該名父親。

15萬賣親生仔

綜合內地媒體報導，該名父親姓謝，在兒子出生之後，便與前妻離婚，並將兒子交給母親及弟弟照顧。其後男童父親再婚，沒有接回孩子一起生活。直至本月10日，他聲稱男童的媽媽想見孩子一面，叔叔不虞有詐，讓他抱走2歲半的佳佳。

父親抱走男童之後音訊全無，家人嘗試以電話聯絡但不果，便致電男子前妻，詢問佳佳的情況，發現前妻根本沒有見過佳佳。家人從謝姓父親的朋友口中得知，他帶了不少現金回鄉，好像賺了不少錢。男童的叔叔此時懷疑，侄兒很有可能被親生爸爸賣了，逐報警處理。

經過連日追查，警方在本月24日拘捕該名父親，並得知他以15.8萬元人民幣將兒子賣給一名黃姓男子。謝姓男子被捕後仍然毫無悔意，指自己因為缺錢，決定販賣兒子換取錢財，得知黃姓男子打算領養小朋友，便將兒子賣給他。

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犯案後毫無悔意 曬銀紙炫耀

取得巨額款項後，謝姓男子帶同現任妻子在國內遊山玩水，更拍下大疊鈔票的照片向親友炫耀。據報該男子不是首次賣子，10年前他與前妻育有兩女，當時也是因為窮，把女兒送人。

警方事後將男童交回嫲嫲的手上，見到孫子回到家人身邊，嫲嫲激動痛哭，抱着他說「好孩子，回來就好！」。現時謝姓男子涉嫌干犯拐賣兒童罪，被刑事拘留，案件仍在調查中。

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責任編輯︰王明芳