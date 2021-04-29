【考有Feel】MIRROR+ERROR總動員大激戰　肥仔出絕招令姜濤認輸投降

▲ MIRROR和ERROR全員出動參與ViuTV熱播節目《考有Feel》。

ViuTV熱播節目《考有Feel》將於今晚（4月29日）及明晚（30日）播出最後兩集，除了MIRROR和ERROR全員出動外，余逸思（Yoshi）、王頌茵（Kathy仔）及七仙羽師傅也加入戰局。《考有Feel》的三位主持小儀、MIRROR成員呂爵安（Edan）及黃奕晨（Dixon）也一起玩遊戲，甚有睇頭。

ERROR隊一如既往地想盡辦法出貓，今次他們在進行遊戲「瘋味雪條」前，於化妝間發現Dixon遺下的主持稿，於是偷偷把所有答案預先記起來。

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遊戲的其中一個回合MIRROR隊派出姜濤及Anson Kong，對戰ERROR隊的七師傅及193。

由於七師傅早就知道答案，所以她還未試食雪條已想撳鐘作答，懵然不知情的姜濤憑著一股傻勁與七師傅鬥快搶答，又向七師傅撒嬌說：「七師傅我求吓你！」可是七師傅沒有被姜濤電到，更率先作答得分，而落敗的姜濤則流露出挫敗的表情，大受打擊。

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▲ （ViuTV提供）

節目最後兩集加碼，兩隊每勝出一個回合就可獲得現金獎。於遊戲「跣上任務」中，ERROR隊的肥仔在滑潺潺的賽道上突破重圍到達終點，吹熄蠟燭即可勝出該回合。

在旁觀戰的姜濤為了贏取獎金，不惜一切從場外撲向肥仔，幫隊友阻止肥仔完成任務。面對姜濤的攻勢，肥仔用力把姜濤拉入場中，期間姜濤失平衡跣腳，頭髮沾滿肥皂泡，非常狼狽。

該回合結束後，筋疲力盡的姜濤搞笑搶去ERROR隊自製的白旗表示投降，場面搞笑。

被小儀問到撲向肥仔的原因，姜濤認真地回答：「錢！」隨即被Dixon笑指：「你仲嫌賺唔夠啊？」姜濤聞後呆了半秒，再以招牌傻笑應對。

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