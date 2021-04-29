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【考有Feel】MIRROR+ERROR總動員大激戰　肥仔出絕招令姜濤認輸投降

娛樂 13:06 2021/04/29

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

MIRROR和ERROR全員出動參與ViuTV熱播節目《考有Feel》。

ViuTV熱播節目《考有Feel》將於今晚（4月29日）及明晚（30日）播出最後兩集，除了MIRROR和ERROR全員出動外，余逸思（Yoshi）、王頌茵（Kathy仔）及七仙羽師傅也加入戰局。《考有Feel》的三位主持小儀、MIRROR成員呂爵安（Edan）及黃奕晨（Dixon）也一起玩遊戲，甚有睇頭。

ERROR隊一如既往地想盡辦法出貓，今次他們在進行遊戲「瘋味雪條」前，於化妝間發現Dixon遺下的主持稿，於是偷偷把所有答案預先記起來。

【考有Feel】令純情姜濤變心邪之女神　「考靚」Polly被封《全民造星III》罕見美女【有片】

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遊戲的其中一個回合MIRROR隊派出姜濤及Anson Kong，對戰ERROR隊的七師傅及193。

由於七師傅早就知道答案，所以她還未試食雪條已想撳鐘作答，懵然不知情的姜濤憑著一股傻勁與七師傅鬥快搶答，又向七師傅撒嬌說：「七師傅我求吓你！」可是七師傅沒有被姜濤電到，更率先作答得分，而落敗的姜濤則流露出挫敗的表情，大受打擊。

【考有Feel】193茅招百出最終自食其果　姜濤玩遊戲趁機放肆食麵包

（ViuTV提供）

節目最後兩集加碼，兩隊每勝出一個回合就可獲得現金獎。於遊戲「跣上任務」中，ERROR隊的肥仔在滑潺潺的賽道上突破重圍到達終點，吹熄蠟燭即可勝出該回合。

在旁觀戰的姜濤為了贏取獎金，不惜一切從場外撲向肥仔，幫隊友阻止肥仔完成任務。面對姜濤的攻勢，肥仔用力把姜濤拉入場中，期間姜濤失平衡跣腳，頭髮沾滿肥皂泡，非常狼狽。

該回合結束後，筋疲力盡的姜濤搞笑搶去ERROR隊自製的白旗表示投降，場面搞笑。

被小儀問到撲向肥仔的原因，姜濤認真地回答：「錢！」隨即被Dixon笑指：「你仲嫌賺唔夠啊？」姜濤聞後呆了半秒，再以招牌傻笑應對。

同場加映：MIRROR專訪

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