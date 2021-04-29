【大婆贏小三】Mandy Lieu歸園田居打理農場　昔日「最強小三」殘爆素顏近照曝光

▲ Mandy Lieu轉型寫專欄做才女。

曾有「最強小三」之稱的混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）與「洗米華」周焯華的5年婚外情於兩年前告終後，Mandy現與四名子女定居英國，做才女寫專欄外，專心打理去年豪花兩億購入的農場。

近日，Mandy於其個人網誌公開近照，現年只36歲的她以素顏示人卻老態盡現。對比現在40歲的周焯華太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）的緊緻肌膚，實在太大差距。

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▲ Mandy去年開始當專欄作家。（《Sublime》圖片）

展開搶米戰

Mandy Lieu於2014年爆出介入澳門娛樂大亨洗米華的婚姻，即使知道對方已有家室，Mandy仍未有退出的打算，更於同年年底證實懷孕，與男方正室Heidi同時為洗米華懷上女兒，Mandy於翌年5月在英國產女，並長期在當地定居。

在2015年年底，Mandy與洗米華上演「世紀一拖」後，有指當時Heidi心灰意冷，向洗米華提出分手，但最終丈夫努力箍煲力保一家人齊齊整整。

而為洗米華誕下三女一子的Mandy知道自己無力「坐正」，於2019年與男方分手，有指她收到3億元的「分手費」，並與子女搬往英國定居。

▲ Mandy與四名子女定居英國。（《Sublime》圖片）

Mandy變身才女

分手後，本來一直低調的Mandy，但因去年她的女兒Sarah提出想要一隻牛做聖誕禮物，Mandy豪擲兩億於購入近370多萬平方米的農地建立「Ewhurst莊園」，想要打造推出高品質有機食品為主的農場，由此再成大眾焦點。

而Mandy亦開始在網上寫Blog，又為網上雜誌《Sublime》擔任專欄作家，分享她的生活、家庭、有機飲食等話題。

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▲ （《Sublime》圖片）

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▲ 去年的訪問Mandy被網友指樣貌似球星C朗。（《Sublime》影片截圖）

膚質不及以往

不過她去年接受《Sublime》訪問的影片曝光後，已被指皮膚粗糙、暗淡憔悴，更有網民指她像極像球星C朗。在本月她再度更新專欄，再公開了近照。

照片中的Mandy不施脂粉，在農場與小鹿玩耍，雖然5年內生了4個小孩，身形尚算未有走樣，但幾近素顏的她近看臉上不少色斑，魚尾紋顯眼，膚色暗淡無光，髮線亦有上移趨勢，對比當年初識洗米華之時、顏值達至高峰的她相距極遠。

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洗米嫂保養佳

有網民指身為美國與馬來西亞混血兒的Mandy「唔襟老」，亦有人認為失寵的Mandy臉容隨之失色：「我諗就係有愛情滋潤同無愛情滋潤既分別。」甚至有網民直指：「怪唔知得洗米華返去老婆身邊。」

對比「正室」Heidi，雖然已經40歲，但身形及皮膚保養遠比Mandy優勝，在澳門豪宅內擁有超齊全的健身室，教練親身上門教授，對自己要求甚高的她在飲食方面配合運動，維持超Fit身材。

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▲ Heidi保養得宜。（IG圖片）

日前她剛做完半永久眼線與眉毛的療程，躺在床上超大頭自拍，相信是素顏的她皮膚細滑無紋，雖然略有點小雀斑，但皮膚保養得極好，惹人羨慕。

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