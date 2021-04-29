【家居意外】為兩孩沖涼後離開晾衫吹頭　媽媽回頭驚見1歲女兒浴缸溺斃

▲ 媽媽吹頭後回到浴室，驚見女兒溺斃。

家長應時刻關注小朋友的安全，一不留神隨時發生悲劇。台灣一名媽媽近日為2名年幼子女洗澡後，讓他們留在浴缸裡，她中途離開了一會，沒想到1歲的女兒不慎溺水，送院搶救後終告不治。

據台灣媒體報道，事發於4月26日傍晚6時許，桃園一名22歲媽媽，在浴室為3歲的兒子和1歲的女兒洗澡，其後放掉浴缸的水，媽媽見水只到女兒的腳踝處，就讓兩孩玩一會水，她則離開浴室前往吹頭髮和換衣服，之後返回浴室見孩子們仍在玩水，於是又離開去晾衣服。

女兒浴缸中溺斃

不料，當她再次回到浴室，卻見水龍頭的水開著，女兒臉朝下趴在水面已無呼吸，3歲兒子則呆坐在浴缸裡，媽媽趕緊報警將女兒送院，可惜經搶救後，翌日早上宣告不治。

警方調查後指，女童趁母親離開浴室時，自行打開水龍頭，將浴缸的水放得約5分滿，其後因水的浮力而失去重心，最終在浴缸中溺水。不過，詳細死因仍有待檢驗，而媽媽是否有過失，也將由地檢署進一步調查。

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責任編輯：王明芳