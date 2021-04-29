【印度人間煉獄】染疫新郎堅持結婚涉播毒　新人棄婚紗穿防護衣全副武裝行禮

▲ 印度有名染疫新郎堅持結婚，一對新人穿防護衣行禮。

印度出現新一波新冠肺炎疫情，確診數字只僅次美國，截至29日（今天），累計多達1,799萬多宗確診個案，死亡人數逾20萬。印度政府28日（周三）公布，過去24小時內新增逾36萬人紀錄。疫情嚴峻下，當地卻有染疫新郎仍堅決結婚行禮，被批評播毒妄顧他人。

染疫新郎堅持結婚

據《印度快報》（The Indian Express）報道，印度中央邦勒德蘭地區於26日（周一）有一場婚禮備受觸目，一對新人棄傳統婚紗禮服，改而在身穿防護衣全副武裝下完婚，而最引人抨擊是新郎屬新冠肺炎確診者。

涉事新郎於4月19日在新冠肺炎檢測結果呈陽性，他仍堅持如期結婚，並在26日舉行婚禮。鎮勒德蘭（Ratlam）的官員Navin Garg指出，政府官員知道這場婚禮後，立即趕到現場嘗試阻止，最後卻在新人及家屬要求下，由警察、官員在場監督繼續舉行。

▲ 新郎是確診新冠肺炎患者。（影片截圖）

官員批准新人穿保護衣行禮

官員最後容許一對新人以及現場人士，包括證婚人、家屬等穿上全套防護衣出席。從影片所見，婚禮在室內進行，一對新人由頭包到落腳，身穿保護衣，戴上口罩、護目鏡、面罩、手套及鞋套等，2人只有頸上掛有喜慶象徵的花圈。他們在室內行禮後步出大樓上車去。

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網民︰請停止這瘋狂行為

當地實施了社交、宗教聚會限制等防疫措施，參加婚禮人數限制於50人內。雖然從影片所見人數沒多於50人，但仍不少人批評該對新人的做法，因為在人群聚集下，染疫新郎涉播毒妄顧他人。網民表示「請停止這瘋狂行為」、「這很愚蠢」等。

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印度政府周三公布，過去一日新增逾36萬人紀錄，至今累計近1,800萬人感染。單日死亡人數達致3,293人，總死亡人數上升至20萬。有印度專家憂慮，實際新冠確診人數可能超越想像，恐怕超過5億人。印度醫護人員指，基建落後、人為錯誤及新冠肺炎測試水平低等原因，造成當地新冠肺炎死亡個案報告嚴重不足。

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責任編輯：王明芳