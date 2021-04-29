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【盼你賞面】憶《女人四十》得獎張國榮大叫　羅家英曾投資三戲均未上映

娛樂 12:43 2021/04/29

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楊盼盼邀羅家英任嘉賓。

由「武打女星」楊盼盼主持的《盼你賞面》，日前一集邀請羅家英做嘉賓，期間楊盼盼炮製「紅燒元蹄」款待家英哥，並談到二人的相識淵源，大談演藝人生。

楊盼盼指：「家英哥是我京劇同門師兄，做到你師妹，我真是覺得好榮幸。」

家英哥自小學習粵劇，長大後亦醉心粵劇界發展，至1991年獲導演黃志強邀請首次參與電影《重案組》拍攝，開拓了他的電影事業。

家英哥表示：「黃志強看報刊，覺得我樣子同角色好相似，又有少少『地中海』，於是邀我拍這個角色，我當然一口答應。因為這套電影，許鞍華找我拍《女人四十》，而鄭丹瑞發現羅家英有喜感，找我客串《姊妹情深》，演一個法官搞笑，谷德昭看後，介紹我給周星馳接拍《國產凌凌漆》。」

家英哥談入行經過。

家英哥形容1994年是他人生高峰點，接拍了《女人四十》、《國產凌凌漆》、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》等多套電影，《女人四十》更榮獲第32屆金馬獎及第15屆香港電影金像獎最佳男配角獎項。

他說：「金馬獎宣布得獎那刻，我呆了兩秒，張國榮在後面大叫『家英哥係你喇』，感覺矇查查，不過是開心，好記得袁詠儀頒奬給我，這都是運氣，可以遇到一個能夠得獎的角色及電影。」

家英哥又表示投資過三套電影，不過三套電影均未曾放映：「三部電影都未出過街，留給自己看，第一部在馬來西亞同徐錦江拍、第二部跟關禮傑在廣州拍，第三部就未知能否推出，我仍想拍第四部，已經有故事。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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