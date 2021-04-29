【涉殺親夫】22歲AV女優涉毒殺77歲情聖夫喪禮暗笑　須藤早貴傳戀上鴨王專勾老富豪

▲ 現年25歲的前AV女優須藤早貴，涉嫌3年前毒殺情聖富豪老公被捕。

日本和歌山縣77歲風流富商野崎幸助，曾自稱與4,000名女子發生性關係，2018年他與第三任妻子、22歲的前AV女優須藤早貴結婚，但新婚3個月富商就離奇暴斃，體內被驗出大量興奮劑。須藤早貴3年後涉殺夫被捕後，被網民翻查出她專勾引老富豪，更曾搭上日本第一牛郎Roland。

經過3年調查，警方昨日（28日）凌晨以涉嫌謀殺罪拘捕現年25歲、正計劃移民杜拜的須藤早貴，轟動全日本，並引起日本傳媒及網民紛紛對須藤早貴大起底。

《富士電視台》昨公開一段影片，是野崎喪禮當日，須藤身穿黑色喪服在儀式中坐著打呵欠。而日本情報網《NEWS POST 7》取得的31秒短片更可見，須藤在儀式結束後坐在休息室的沙發上玩手機，期間更不禁暗笑，與身旁的友人談話時，還不時撥弄頭髮及露齒笑，絲毫不感悲傷。

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另有須藤早貴的同學爆料稱，須藤在北海道札幌長大，求學時期雖成績不佳，但留有一頭黑直髮，看起來很樸素。高中後她修讀美容科，開始會打扮引人注目，後來她取得美容師證書資格，但沒料到她畢業後染上酒癮，不斷去牛郎店消費，更曾有段時間被人包養，私生活非常混亂。

須藤早貴亦被指與28歲日本第一牛郎Roland關係非淺，傳出兩人早已搭上，但又有指須藤只是Roland的闊綽熟客。須藤也被外界質疑是「粉紅收屍隊」，即專門接近上年紀的富豪騙財。

一名曾採訪過須藤的記者又指出，須藤的相貌與之前完全不同。《週刊新潮》就爆她定期到韓國整容，網民亦指她現時的容貌，跟與亡夫合照相比已判若兩人。

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自稱曾與4000女性發生關係

而須藤在下嫁野崎之前，先後以Yurika和平美咲之名演出5部AV作品，累積一定知名度後，她就開始拍劇情片，也曾以素人身分拍攝，並非全職AV女優。

至於亡夫野崎幸助生性風流，有「紀州唐璜」之稱，自比為西班牙傳說情聖唐璜（Don Juan），紀州則為和歌山的舊名。野崎曾於2016年在自傳中分享「性史」，自稱曾與4,000名女子睡過，在她們身上豪花30億日圓（約2.14億港元）。

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野崎初中畢業後開始撿廢鐵及銷售業務，後來發展金融業和房地產，他透露熱衷做生意是為了「與有魅力的女性交往」。

富豪嫌妻不做家務早有小三

據了解，野崎幸助透過高級約會俱樂部認識須藤，一晚豪砸數十萬日圓。須藤曾回憶兩人於2017年底初次相遇，透過女友人介紹而結識，當時野崎答應婚後支付須藤每月100萬日元（約7.13萬港元）家用，故須藤藉此否認犯案。

我每個月都會獲得100萬元，怎可能是我做的？

不過，野崎也被爆料稱，與須藤結婚3個月後，就嫌棄對方不會做家務，已經在外面找到小三，更對朋友說︰「比起老婆，新的女友更好。」他已打算和須藤離婚，沒想到自己還未行動就離奇暴斃。

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責任編輯︰王明芳