【英文疑問詞】英文疑問詞（Interrogatives）　掌握「六何法」學懂發問

我們會透過疑問句(Interrogative Sentences)向別人提出問題,而每句疑問句中,必需含有以下其中一個疑問詞(Interrogatives),並以問號作結。

1. Who

Who即「甚麼人」、「誰人」、「何人」,例句如下:

Who is your class teacher? 誰是你的班主任? Who took my ball pen? 誰拿走了我的原子筆?

2. What

What 即「甚麼」、「何事」,例句如下:

What are you doing now? 你正在做甚麼? What did you buy? 你買了甚麼?

3. When

When 即「甚麼時候」、「何時」,例句如下:

When will you arrive? 你會在何時到達? When was telephone invented? 電話在甚麼時候發明?

4. Where

Where 即「在哪裏」、「何地」,例句如下:

Where are we going? 我們要去哪裏? Where did you put my bag? 你把我的袋子放在哪裏?

5. Why

Why 即「爲什麽」、「爲何」,例句如下:

Why are you unhappy? 你爲何感到不開心? Why are you interested in this job? 你爲什麽對這份工作感興趣?

6. How

How 即「怎麽」、「如何」,例句如下:

How is your grandpa? 你祖父的身體怎麽樣? How can I get to the hospital from here? 我怎麽從這裏去醫院?

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD