【食用安全】劏龍蝦驚見白色奇怪器官不敢吃　海鮮專家李彩華：口感韌韌地

▲ 一名網民劏龍蝦後驚見兩個白色奇怪器官。

龍蝦體內有個奇怪器官？一名網民近日劏開龍蝦後，發現兩個不明物體，未敢食用，遂發文向網友請教。有網友指，這兩個物體較硬，口感似香口膠。到底這是甚麼？本港有海鮮專家受訪時指，口感的確「韌韌地」，進食也無妨。

該網民在facebook群組上載相片問，相片中兩個白色的物體是甚麼、能否食用。從相片可見，那兩個物體呈環狀，左右兩邊各有一個。有網友回覆指，這是輸精管、精囊。也有人指通常會去掉，不會進食。

香港海鮮聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時指，這是龍蝦的內臟，沒有寄生蟲，只要煮熟就可安心食用。他解釋：

這兩顆東西通常在龍蝦的頭部及頸部之間位置，屬於內臟。不過很少人吃，但吃了也無妨，最重要是要煮熟後才吃。沒有寄生蟲，絕對放心，可安心食用。

他續指，這兩顆東西通常連著龍蝦膏，似是「精囊」，劏開龍蝦後通常都會被丟掉，烹調時亦會刮掉才食用，但進食也無妨，口感「韌韌地」。

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責任編輯：羅嘉欣