【開心速遞】傳統名校嘉諾撒聖心書院出身 　劉思希修EMBA以8A畢業獲封學霸

▲ 劉思希本身學歷已頗高，仍堅持進修自我增值。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的演員有不少是高材生，當中演威龍市場部職員「楊洋」的劉思希（Lisa）為傳統名校嘉諾撒聖心書院出身，與陳方安生及郭藹明為校友。她在中學後赴美英著名大學留學，是不折不扣的資優生。

而好學的劉思希拍《愛‧回家之開心速遞》時，利用工餘時間進修，於2019年完成香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的2年制EMBA課程，取得行政人員工商管理碩士學位，她更以8A成績畢業，可說是學霸一名。

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▲ 劉思希為學霸一名。（取自instagram）

傳統名校出身

35歲的TVB女藝員劉思希為2011年港姐，她擁有著高學歷，中學時代的劉思希就讀嘉諾撒聖心書院。

本地傳統名校嘉諾撒聖心書院歷年來政商界名人輩出，包括有前政務司司長陳方安生、前律政司司長梁愛詩、立法會議員陳淑莊及恒生前女大班梁高美懿等。此外，星級美女校友還有郭藹明、朱千雪、江嘉敏等。

中學畢業後，劉思希分別赴美國西北大學（Northwestern University）及英國林肯大學（University of Lincoln）兩間名校留學，分獲行政管理碩士和工商管理碩士課程，畢業後成為市場總監。

▲ Lisa在美國西北大學畢業。（取自instagram）

科大修讀工商管理碩士

劉思希於2011年參加香港小姐競選獲得「友誼小姐」獎，其後簽約入TVB，演出過《忠奸人》及《巨輪》等劇集，及至2017年開始演出《愛回家之開心速遞》扮演楊洋一角漸漸為人熟悉。

當時她邊拍劇邊進修，自費過百萬修讀香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，該碩士課程為期兩年，學費為137萬元，而且入讀的門檻也不低，每年只取錄40至60名學生，報讀學生要持有10年商業管理經驗、學士學位以及優異本科成績。

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▲ 2019年完成科大的EMBA課程。（取自instagram）

兩年時間完成課程

另外，據英國《金融時報》公佈的2018年全球EMBA課程排名中，科技大學連續3年排首位，可見成功入讀的學生全都是學霸。

劉思希完成兩年課程也不易，既要應付拍劇，還要抽時間到外國上堂。

思希不時分享於外國上課的照片，其中寫道：「兩年以來，跨越亞歐美，來回香港、上海、美國、以色列、德國上課，平均睡眠時間不超過5小時，拍戲的時候更少，多次拍通宵直接到學校上課，覺得很累啊，但從未想過放棄呢，人生不是貴在堅持嗎？這個夏天，我畢業了。」

及至2019年思希終完成兩年學業，在科大舉行畢業禮，更考獲8A成績，畢業禮獲《開心速遞》呂慧儀、張景淳、湯盈盈及邵珮詩等演員現身撐場祝賀。

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