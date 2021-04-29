【波斯密語】二戰時期真人真事改編　納粹集中營倖存者求生故事

▲ 《波斯密語》

改編自德國作家沃夫岡柯爾海斯短篇小說《一種語言的發明》（Erfindung einer Sprache）的電影《波斯密語》（Persischstunden），由曾獲奧斯卡金獎提名導演瓦迪姆佩爾曼（Vadim Perelman） 執導，法國演員紐夏皮禮斯比士卡約（Nahuel Perez Biscayart）及德國演員拉斯艾丁格（Lars Eidinger）主演。

該片改編自二戰時期的真人真事，講述一名猶太人之堯為了生存謊稱自己是波斯人，卻意外被納粹軍官高克要求教導其波斯語。於是，對波斯語一竅不通的之堯只能憑空捏造出一門語言，每天痛苦地創造新的「波斯語」單詞求生。影片透過納粹集中營倖存者的視角，娓娓道出一段不可思議的求生故事。

導演瓦迪姆佩爾曼接受訪問，暢談此片。

問：你是怎麼知道這個故事的？

答：我是由監製Timur Bekmambetov那裏，第一次聽到《波斯密語》這故事的，他當時跟我分享他正在籌備拍攝這部電影。我一聽鍾情，心想：我一定要參與！

問：你希望電影有多真實，並需要做什麼資料搜集來還原這份史實？例如，你是如何重現集中營的呢？

答：我希望電影非常貼近現實，所以我們做了頗深入的資料搜集，去了解納粹中轉營是怎樣的，人們在那裏會待多久......

我們是從一個在法國東北部，在德法邊境，名叫Natzweiler Struthof的營地汲取靈感的。我們也從其他不同營房取用各種元素：例如電影中營地大閘其實來自Buchenwald。我們參考所得的歷史照片和錄像，重構我們的中轉營，盡力做到最貼近真實。

問：你是怎麼決定選擇拉斯艾丁格和紐夏皮禮斯比士卡約做主角的? 尤其是紐夏，這角色跟他以前飾演過的大相逕庭！

答：拉斯和紐夏都是出色的演員，他倆一開始就是我們的首選。現在回想起來，我覺得根本不可能找其他人演高克（Koch）和之堯（Gilles）這兩個角色！他們演活了這兩位主角。我尤其慶幸紐夏能投入這個新角色，儘管他從未試過演類似的角色，但我相信他做得到。

問：演員們需要為角色作什麼準備呢？ 如紐夏本身會說德文嗎？

答：當然需要，他們為電影花了很多準備工夫。拉斯艾丁格和Alexander Beyer（飾演指揮官 ) 知道很多關於集中營的歷史知識，紐夏本身會說德、意、西、法文，這點很方便我們，因為他的角色是通曉德、法文的。

紐夏本身來自阿根廷，母言是西班牙文，他非常厲害，學習語言和發音的能力簡直超乎想像，他的德文講得非常好，我的德國朋友和同事都很讚嘆。他很有學習語言的天賦。



我們的歷史顧問Jörg Müllner也幫了我們許多，他一直和我們的德國演員保持溝通，教他們納粹軍的行為舉止。

問：這部電影其中一個非常強烈的主題是記憶，特別是在開場和結尾都強調了記憶：記住一種語言，以及語言在記憶中的作用，特別是因為戰爭結束前，許多證據已被毀滅。你能談談這一點嗎？

答：沒錯，記憶和創造力是影片中最重要的主題之一。我認為人類憑創造力以及意志，能為生存作出驚人之舉。這個故事最神奇的結果是，之堯將無意中將集中營內被殺的同胞的名字得以保存下來。這些人在戰爭中灰飛湮滅，正因為所有檔案和營地的名冊都被納粹軍焚毀了。

問：這部電影描繪了一種基於共同利益，複雜而令人不安的關係，但有時這關係又似乎很深刻：你試圖通過這種關係表現出甚麼？

答：我想表明我們都是人，都有愛人的能力，但也能夠做壞事，因為仇恨而作出可怕的行為，並沒有絕對的善與惡，現實總是在兩者之間。

我一直嘗試以不同的角度看待我的角色，探知他們的真我。我想向大家展示高克所經歷的轉變：他能夠用捏造出來的「波斯語」交流一些他無法用德文說出的忌諱。

之堯問他「你是誰？」並不是巧合。在「波斯語」中，他沒有回答「高克上尉（HauptsturmführerKoch）」，而是說「高克思」（Klaus Koch）。因此，我覺得描繪這個人的成長非常有趣，他逐漸變得人性化，並通過這種假波斯語，能談及和表達自己無法用德語表現的某些部分。

問：你成功令觀眾同情電影中的所有角色，特別是試圖學習波斯語的軍官：你是如何做到這一點的？ 這對你來說重要嗎？

答：這對我來說絕對非常重要。我在所有電影中都嘗試做到這一點，創造值得我們同情的角色，我是通過人性化去達到這一點的。有些電影把納粹分子呈現成機械人，只管呼喝疾走，既恐怖又邪惡，是非常平面的角色。

但我認為我們要記住他們也是人，他們也被愛着，會嫉妒，會驚惶—–他們具備人類所有特質。這某種程度上令他們的所作所為，顯得更加恐怖。